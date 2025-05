Señalado asesino del bebé Samuel José Sosa en Kennedy también habría abusado del menor de edad

Tras cuatro meses del cruel asesinato de Samuel José Sosa, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a César Rodríguez Montero, de 28 años, el sujeto señalado de quitarle la vida al menor de edad y, además, las investigaciones de las autoridades apuntarían a que, además de matar al bebé de un año, este hombre también lo habría abusado. Los hechos ocurrieron en la noche del 20 de enero de 2025, en el barrio María Paz, localidad de Kennedy, occidente de Bogotá.

En imágenes reveladas por Noticias Caracol el día de los hechos, se puede ver a un funcionario de criminalística de la Fiscalía retirando el cuerpo del menor fallecido. Los uniformados del sector atendieron el llamado de la comunidad, que reportó el trágico suceso.

Los vecinos del barrio comentaron en su momento que la mamá de los menores, quien trabaja como guarda de seguridad en una zona comercial cercana, estaba laborando ese día y no se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos. El principal sospechoso por este caso es César Rodríguez Montero, quien fue capturado el 22 de enero por este terrible hecho. La detención se dio en un puesto de tránsito y transporte ubicado en una vía que conduce a Valledupar, Cesar.

Las investigaciones del ente acusador indicaron que de que la mamá de los menores de edad salió a trabajar y le confió a Rodríguez el cuidado de los menores. Este hombre, que acababa de llegar a la casa en estado de alicoramiento, habría reaccionado violentamente y golpeado a los niños en varias partes del cuerpo porque no paraban de llorar.

Luego del ataque en contra de los niños, Rodríguez se habría ido del lugar, dejando a las víctimas encerradas dentro de la vivienda.

Niño asesinado en Kennedy. Noticias Caracol

Samuel José Sosa habría sido abusado por su padrastro

El niño de tres años quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Pediátrico El Tintal por parte de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. El menor presentó múltiples hematomas en el cuerpo, un edema en región frontal y una equimosis en el abdomen. Sin embargo, su hermanito no sufrió la misma suerte, pues el bebé de un año murió. Las valoraciones hechas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dan cuenta de que, además de los traumas físicos ocasionados, el niño asesinado fue sometido a abuso sexual, al parecer, por parte de su padrastro.

El niño de 3 años que resultó herido, de acuerdo con el relato de Carlos Vargas, un residente del sector, cuando vio a su mamá “se atacó a llorar. Yo lo que hice fue cogerlo para que no se traumatizara más. Lo cargué, me lo llevé para mi casa a resguardarlo y me devolví para llamar a las autoridades”.

Cuando el niño estaba llorando, dijo el testigo, “él decía mucho ‘mató mi hermanito’. Repetía solo eso. Yo lo dejé al cuidado de una persona y me regresé. Cuando volvimos con la Policía a recogerlo, él insistía diciendo ‘mató mi hermanito’”.

La Fiscalía General de la Nación acusó a César Rodríguez Montero agresor por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada y acto sexual agravado.

Menor asesinado en Kennedy. Noticias Caracol

¿Cómo denunciar maltrato infantil?

En Colombia, denunciar el maltrato infantil es un proceso accesible y prioritario para proteger a los menores. Existen varias vías para reportar estos casos, y cualquier persona puede hacerlo, incluso de manera anónima.

La línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es el canal principal para denunciar maltrato infantil. Es gratuita y está disponible las 24 horas. También se puede llamar al 123 de la Policía Nacional o acudir a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o las Comisarías de Familia.

Si el caso implica violencia física o psicológica, se recomienda presentar la denuncia en el Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de la Fiscalía. En situaciones graves, el menor puede ser remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal para evaluar las lesiones.

Otra opción es reportar el caso en la plataforma Te Protejo, que permite denuncias virtuales sobre maltrato infantil. Es fundamental proporcionar información detallada sobre la víctima y el agresor, incluyendo ubicación y circunstancias del abuso.

Denunciar es un deber ciudadano y garantiza la protección de los derechos de los niños. Las autoridades están obligadas a actuar de inmediato para salvaguardar su bienestar.

