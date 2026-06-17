¿Sin boleta para el Mundial? Barranquilla tendrá espacio gratuito para ver a la Selección Colombia

Barranquilla fue seleccionada por la Federación Colombiana de Fútbol como una de las sedes oficiales de las denominadas fan zones de "La Casa de la Sele", espacios creados para que los aficionados puedan seguir en pantalla gigante los partidos de la Selección Colombia durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

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La ciudad albergará tres jornadas especiales en el Gran Malecón, coincidiendo con los encuentros que disputará el equipo nacional en la fase de grupos del certamen. Las actividades están programadas para los días 17, 23 y 27 de junio, fechas en las que se espera una amplia asistencia de ciudadanos y visitantes.

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De acuerdo con las autoridades locales, el espacio permitirá que miles de personas se congreguen para seguir cada compromiso de la tricolor en un entorno organizado y con acceso gratuito.



El Gran Malecón será el punto de encuentro en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la ciudad hará parte de la estrategia impulsada por la Federación Colombiana de Fútbol para acercar la experiencia mundialista a diferentes regiones del país.

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Según explicó, el Gran Malecón será acondicionado para recibir a más de 20.000 personas durante las jornadas programadas. Además de la transmisión de los partidos en pantalla gigante, se desarrollarán diferentes actividades complementarias dirigidas a públicos de distintas edades.

"Durante las jornadas mundialistas, los asistentes podrán vivir la emoción de cada compromiso de la tricolor a través de una pantalla gigante, acompañada de una programación especial con actividades recreativas, culturales y de entretenimiento para toda la familia", indicó la Alcaldía de Barranquilla.

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La programación contempla una serie de experiencias relacionadas con la historia y la actualidad de la Selección Colombia. Entre las actividades anunciadas se encuentran exhibiciones temáticas, espacios para fotografías, concursos, presentaciones musicales, encuentros con exfutbolistas y leyendas del balompié nacional, así como dinámicas orientadas a la participación de los asistentes.

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También se habilitarán zonas gastronómicas con diferentes opciones de comida, áreas de hidratación y puntos de atención básica para responder a cualquier eventualidad durante los eventos.

¿Qué es "La Casa de la Sele" en Barranquilla?

"La Casa de la Sele" es una "iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol que busca promover la convivencia ciudadana y fortalecer el sentido de pertenencia alrededor del fútbol colombiano, convirtiendo los días de partido en una experiencia más allá de los 90 minutos".

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La propuesta pretende que los encuentros de la tricolor trasciendan la transmisión deportiva y se conviertan en espacios de reunión para familias, grupos de amigos y aficionados que comparten el interés por el equipo colombiano.

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A través de estas zonas oficiales, la Federación busca fortalecer el vínculo entre la afición y la Selección, al tiempo que promueve actividades recreativas y culturales en torno al fútbol.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co