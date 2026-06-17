¿Dónde ver gratis los partidos de Colombia en Bucaramanga durante el Mundial 2026? Tome nota

Los santandereanos tendrán un espacio habilitado para seguir los partidos de la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Bucaramanga fue incluida dentro de las ciudades escogidas para albergar una Fan Zone Oficial de La Casa de la Sele, iniciativa que permitirá la transmisión de los encuentros del equipo nacional en pantalla gigante y con acceso gratuito para los asistentes.

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La actividad cuenta con el respaldo de la Gobernación de Santander y se llevará a cabo en el estadio Américo Montanini durante las jornadas en las que Colombia dispute sus compromisos de la fase de grupos, programados para los días 17, 23 y 27 de junio.

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Así podrán ver gratis los santandereanos los partidos de Colombia

La elección de Bucaramanga como sede de una de las Fan Zones representa la llegada de un evento que busca reunir a los seguidores de la Selección Colombia en torno a la transmisión oficial de los partidos del Mundial.



De acuerdo con la información entregada por la Gobernación de Santander, el objetivo es ofrecer un espacio para que los ciudadanos puedan compartir la experiencia de seguir al combinado nacional sin necesidad de desplazarse a otras ciudades o países.



Las jornadas estarán abiertas al público y se desarrollarán dentro del estadio Américo Montanini, escenario que recibirá a miles de personas durante cada uno de los encuentros de Colombia en la primera ronda del torneo.



¿Qué podrán encontrar los asistentes en la Fan Zone de Bucaramanga?

Además de la transmisión de los partidos en pantallas gigantes, la programación contempla diferentes actividades para quienes asistan al evento. Entre los espacios anunciados se encuentran:



Zona de transmisión en pantalla gigante.

Actividades y dinámicas para los aficionados.

Participación de invitados relacionados con el fútbol colombiano.

Oferta gastronómica para los asistentes.

Espacios comerciales y de entretenimiento.

Áreas destinadas para la permanencia del público durante los partidos.

"Desde la Gobernación de Santander seguimos trabajando para acercar experiencias de alto nivel a los santandereanos. Queremos que las familias, los jóvenes y todos los amantes del fútbol vivan juntos la emoción de acompañar a nuestra Selección Colombia en un escenario seguro, organizado y completamente gratuito", indicó el gobernador de Santander MG (R) Juvenal Díaz Mateus.



Asistencia al estadio Américo Montanini debe ser con boleta

Inicialmente, la distribución de boletas sin costo para el primer partido se realizó el martes 16 de junio en distintos puntos habilitados por la Gobernación de Santander, entre ellos la sede de la administración departamental, InderSantander y la Lotería de Santander.

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Sin embargo, teniendo en cuenta que este miércoles 17 de junio ya se disputa el primer encuentro de Colombia, las personas interesadas en asistir deberán consultar directamente con los organizadores y los canales oficiales de la Gobernación para verificar la disponibilidad de entradas, posibles entregas adicionales o las condiciones de acceso para las siguientes fechas programadas.

Las autoridades recordaron que los cupos son limitados y que la asistencia dependerá de la capacidad establecida para cada jornada.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co