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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así podrá ver los partidos de Colombia gratis en Medellín para el Mundial 2026: puntos habilitados

Así podrá ver los partidos de Colombia gratis en Medellín para el Mundial 2026: puntos habilitados

La Alcaldía de Medellín habilitó pantallas gigantes en todas las comunas y corregimientos de la ciudad para que los hinchas puedan seguir de cerca los partidos de la Selección Colombia durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Cómo ver los partidos de Colombia gratis en Medellín durante el Mundial 2026: puntos habilitados
Cómo ver los partidos de Colombia gratis en Medellín durante el Mundial 2026. -
Getty Images

La Alcaldía de Medellín anunció la instalación de pantallas gigantes y puntos oficiales de transmisión en las comunas y corregimientos de la ciudad para que los ciudadanos puedan seguir los partidos de la Selección Colombia durante la fase de grupos del Mundial 2026. La administración confirmó que habilitará espacios de transmisión en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad con motivo de los partidos que disputará el combinado nacional los días 17, 23 y 27 de junio.

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La iniciativa contempla la instalación de pantallas gigantes y zonas de encuentro en distintos sectores del territorio, permitiendo que los aficionados puedan reunirse para observar los encuentros en lugares cercanos a sus barrios y comunidades. "Esta estrategia busca llevar la emoción del Mundial a todos los rincones de Medellín, con el fin de promover la integración comunitaria, la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos", indicaron.

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Coliseo Iván de Bedout será uno de los principales puntos de encuentro

Entre los escenarios dispuestos para seguir los partidos se encuentra el Coliseo Iván de Bedout, que funcionará como uno de los lugares centrales para la afición colombiana en Medellín. Según las proyecciones entregadas por la Administración Distrital, para los compromisos programados durante la fase de grupos se espera la asistencia de más de 8.000 personas por jornada en este escenario.

La entrada será gratuita, aunque se realizará mediante la entrega de boletas para controlar el aforo y garantizar las condiciones de acceso de los asistentes. El partido que mayor expectativa genera es el enfrentamiento entre Colombia y Portugal, previsto para el próximo 27 de junio. Para ese encuentro, las autoridades estiman una asistencia cercana a las 12.000 personas, cifra superior a la proyectada para los demás compromisos de la selección nacional.

Otros puntos de Medellín donde puede disfrutar del partido de la tricolor

Comuna 1, Popular

  • Estación metrocable Santo Domingo

Comuna 2, Santa Cruz

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  • Cancha La Frontera

Comuna 3, Manrique

  • Cancha cubierta parque Gaitán

Comuna 4, Aranjuez

  • Parque del Calvario

Comuna 5, Castilla

  • Parque Juanes de la Paz

Comuna 6, Doce de Octubre

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  • Parque Biblioteca Gabriel García Márquez

Comuna 7, Robledo

  • Cancha polideportiva cubierta Córdoba

Comuna 8, Villa Hermosa

  • Parque de Villa Hermosa

Comuna 9, Buenos Aires

  • Cancha cubierta Alejandro Echavarría

Comuna 10, La Candelaria

  • Parque de Boston

Comuna 11, Laureles-Estadio

  • Fan Zone oficial de la selección Coliseo Iván de Bedout

Comuna 12, La América

  • Parque La Floresta

Comuna 13, San Javier

  • Cancha Antonio Nariño

Comuna 14, El Poblado

  • Plazoleta estación El Poblado (metro)

Comuna 15, Guayabal

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  • Cancha cubierta Campo Amor

Comuna 16, Belén

  • Cancha polideportiva cubierta Unidad Deportiva Belén Rincón

Corregimiento de San Cristóbal

  • Cancha La Loma

Corregimiento de San Antonio de Prado

  • Parque principal San Antonio de Prado

Corregimiento de Santa Elena

  • Centralidad, Casa de Gobierno

Corregimiento de San Sebastián de Palmitas

  • I. E. Héctor Rogelio Montoya, sección primaria, y Biblioteca Palmitas

Corregimiento de Altavista

  • Centralidad Casa de Gobierno

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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