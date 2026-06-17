Así podrá ver los partidos de Colombia gratis en Medellín para el Mundial 2026: puntos habilitados

La Alcaldía de Medellín anunció la instalación de pantallas gigantes y puntos oficiales de transmisión en las comunas y corregimientos de la ciudad para que los ciudadanos puedan seguir los partidos de la Selección Colombia durante la fase de grupos del Mundial 2026. La administración confirmó que habilitará espacios de transmisión en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad con motivo de los partidos que disputará el combinado nacional los días 17, 23 y 27 de junio.
La iniciativa contempla la instalación de pantallas gigantes y zonas de encuentro en distintos sectores del territorio, permitiendo que los aficionados puedan reunirse para observar los encuentros en lugares cercanos a sus barrios y comunidades. "Esta estrategia busca llevar la emoción del Mundial a todos los rincones de Medellín, con el fin de promover la integración comunitaria, la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos", indicaron.
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Coliseo Iván de Bedout será uno de los principales puntos de encuentro
Entre los escenarios dispuestos para seguir los partidos se encuentra el Coliseo Iván de Bedout, que funcionará como uno de los lugares centrales para la afición colombiana en Medellín. Según las proyecciones entregadas por la Administración Distrital, para los compromisos programados durante la fase de grupos se espera la asistencia de más de 8.000 personas por jornada en este escenario.
La entrada será gratuita, aunque se realizará mediante la entrega de boletas para controlar el aforo y garantizar las condiciones de acceso de los asistentes. El partido que mayor expectativa genera es el enfrentamiento entre Colombia y Portugal, previsto para el próximo 27 de junio. Para ese encuentro, las autoridades estiman una asistencia cercana a las 12.000 personas, cifra superior a la proyectada para los demás compromisos de la selección nacional.
Otros puntos de Medellín donde puede disfrutar del partido de la tricolor
Comuna 1, Popular
- Estación metrocable Santo Domingo
Comuna 2, Santa Cruz
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- Cancha La Frontera
Comuna 3, Manrique
- Cancha cubierta parque Gaitán
Comuna 4, Aranjuez
- Parque del Calvario
Comuna 5, Castilla
- Parque Juanes de la Paz
Comuna 6, Doce de Octubre
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- Parque Biblioteca Gabriel García Márquez
Comuna 7, Robledo
- Cancha polideportiva cubierta Córdoba
Comuna 8, Villa Hermosa
- Parque de Villa Hermosa
Comuna 9, Buenos Aires
- Cancha cubierta Alejandro Echavarría
Comuna 10, La Candelaria
- Parque de Boston
Comuna 11, Laureles-Estadio
- Fan Zone oficial de la selección Coliseo Iván de Bedout
Comuna 12, La América
- Parque La Floresta
Comuna 13, San Javier
- Cancha Antonio Nariño
Comuna 14, El Poblado
- Plazoleta estación El Poblado (metro)
Comuna 15, Guayabal
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- Cancha cubierta Campo Amor
Comuna 16, Belén
- Cancha polideportiva cubierta Unidad Deportiva Belén Rincón
Corregimiento de San Cristóbal
- Cancha La Loma
Corregimiento de San Antonio de Prado
- Parque principal San Antonio de Prado
Corregimiento de Santa Elena
- Centralidad, Casa de Gobierno
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas
- I. E. Héctor Rogelio Montoya, sección primaria, y Biblioteca Palmitas
Corregimiento de Altavista
- Centralidad Casa de Gobierno
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co