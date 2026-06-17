Así podrá ver los partidos de Colombia gratis en Medellín para el Mundial 2026: puntos habilitados

La Alcaldía de Medellín anunció la instalación de pantallas gigantes y puntos oficiales de transmisión en las comunas y corregimientos de la ciudad para que los ciudadanos puedan seguir los partidos de la Selección Colombia durante la fase de grupos del Mundial 2026. La administración confirmó que habilitará espacios de transmisión en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad con motivo de los partidos que disputará el combinado nacional los días 17, 23 y 27 de junio.

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La iniciativa contempla la instalación de pantallas gigantes y zonas de encuentro en distintos sectores del territorio, permitiendo que los aficionados puedan reunirse para observar los encuentros en lugares cercanos a sus barrios y comunidades. "Esta estrategia busca llevar la emoción del Mundial a todos los rincones de Medellín, con el fin de promover la integración comunitaria, la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos", indicaron.

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Coliseo Iván de Bedout será uno de los principales puntos de encuentro

Entre los escenarios dispuestos para seguir los partidos se encuentra el Coliseo Iván de Bedout, que funcionará como uno de los lugares centrales para la afición colombiana en Medellín. Según las proyecciones entregadas por la Administración Distrital, para los compromisos programados durante la fase de grupos se espera la asistencia de más de 8.000 personas por jornada en este escenario.



La entrada será gratuita, aunque se realizará mediante la entrega de boletas para controlar el aforo y garantizar las condiciones de acceso de los asistentes. El partido que mayor expectativa genera es el enfrentamiento entre Colombia y Portugal, previsto para el próximo 27 de junio. Para ese encuentro, las autoridades estiman una asistencia cercana a las 12.000 personas, cifra superior a la proyectada para los demás compromisos de la selección nacional.



Otros puntos de Medellín donde puede disfrutar del partido de la tricolor

Comuna 1, Popular

Estación metrocable Santo Domingo

Comuna 2, Santa Cruz

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Cancha La Frontera

Comuna 3, Manrique

Cancha cubierta parque Gaitán

Comuna 4, Aranjuez

Parque del Calvario

Comuna 5, Castilla

Parque Juanes de la Paz

Comuna 6, Doce de Octubre

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Parque Biblioteca Gabriel García Márquez

Comuna 7, Robledo

Cancha polideportiva cubierta Córdoba

Comuna 8, Villa Hermosa

Parque de Villa Hermosa

Comuna 9, Buenos Aires

Cancha cubierta Alejandro Echavarría

Comuna 10, La Candelaria

Parque de Boston

Comuna 11, Laureles-Estadio

Fan Zone oficial de la selección Coliseo Iván de Bedout

Comuna 12, La América

Parque La Floresta

Comuna 13, San Javier

Cancha Antonio Nariño

Comuna 14, El Poblado

Plazoleta estación El Poblado (metro)

Comuna 15, Guayabal

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Cancha cubierta Campo Amor

Comuna 16, Belén

Cancha polideportiva cubierta Unidad Deportiva Belén Rincón

Corregimiento de San Cristóbal

Cancha La Loma

Corregimiento de San Antonio de Prado

Parque principal San Antonio de Prado

Corregimiento de Santa Elena

Centralidad, Casa de Gobierno

Corregimiento de San Sebastián de Palmitas

I. E. Héctor Rogelio Montoya, sección primaria, y Biblioteca Palmitas

Corregimiento de Altavista

Centralidad Casa de Gobierno

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co