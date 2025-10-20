Alcalde de Medellín se pronunció por socavación en vía del Metro: plan de movilidad entre estaciones

La noche de este lunes 20 de octubre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la contingencia presentada en el sistema Metro, luego de que una socavación en la vía férrea obligara a suspender el servicio entre las estaciones Poblado e Itagüí. A través de sus redes sociales, el mandatario local informó las acciones inmediatas adoptadas para atender la emergencia y garantizar la movilidad de los ciudadanos mientras avanzan las obras de mitigación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Estamos al frente de la contingencia ocurrida en el @metrodemedellin. Iniciamos las obras de mitigación para restablecer el servicio lo más pronto posible. Habilitamos rutas de buses para facilitar la movilidad de la ciudadanía y realizaremos un cierre temporal en una zona de la Avenida Regional para facilitar el trabajo operativo”, indicó Gutiérrez en su cuenta de X.

El alcalde también pidió comprensión a los habitantes del Valle de Aburrá frente a las dificultades generadas por la suspensión del servicio. “Le pedimos paciencia a nuestra gente, entendemos las molestias ocasionadas, pero esto es por la seguridad de todos. Trabajamos articulados con EPM, el Metro de Medellín, y la Autoridad Ambiental y de Transporte del Valle de Aburrá”, añadió.



El mandatario compartió además un video en el que reiteró que las autoridades locales y los equipos técnicos están dedicados a restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Según explicó, se modificaron 60 rutas de transporte público con el fin de facilitar el desplazamiento de los usuarios entre estaciones. “Buses del Metroplús prestarán servicio sin costo entre Aguacatala y Poblado con una frecuencia de seis minutos según las condiciones de tráfico, con dos paradas en la glorieta de Las Vegas, a un costado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y en la glorieta de la Aguacatala con Las Vegas”, señaló en la publicación del alcalde.

Publicidad

En paralelo, se dispuso el cierre temporal de un carril en la calzada occidental de la Avenida Regional, entre las calles 4 Sur y 5 Sur. Este cierre busca permitir el ingreso de maquinaria pesada y facilitar el desarrollo de las obras en el punto de la afectación. Las autoridades locales confirmaron que la medida estará vigente durante los próximos días, mientras se completan las reparaciones.



Estamos al frente de la contingencia ocurrida en el @metrodemedellin 🚨.



Iniciamos las obras de mitigación para restablecer el servicio lo más pronto posible. Habilitamos rutas de buses para facilitar la movilidad de la ciudadanía y realizaremos un cierre temporal una zona de la… pic.twitter.com/BwgRr6eCki — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 21, 2025

¿Por qué se generó socavación en metro de Medellín? Este será el plan de movilidad

Por su parte, el Metro de Medellín explicó a través de un comunicado que la socavación se registró en el costado occidental de la vía férrea, cerca del río Medellín, entre las estaciones Poblado y Aguacatala. “El equipo de mantenimiento del Metro trabaja intensamente para atender la falla en el terreno. La suspensión del servicio se toma como medida preventiva con el fin de preservar la seguridad de todas las personas”, informó la empresa. El gerente general del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, detalló que la alerta fue detectada durante una inspección de rutina realizada en horas de la mañana. “Gracias a las inspecciones rutinarias, que incluyen topografía y recorridos detallados de toda la vía, nuestros equipos identificaron una alerta de socavación en el tramo entre Poblado y Aguacatala, en cercanías del puente de la 4 Sur”, explicó.

Publicidad

Elejalde señaló que la decisión de suspender el servicio fue adoptada como una medida preventiva para proteger a los pasajeros. “Esta alerta nos llevó oportunamente a proteger la integridad de todos ustedes. Lamentablemente tuvimos que suspender el servicio entre las estaciones Poblado e Itagüí. Los trenes solo estarán llegando hasta la estación Poblado mientras avanzamos con las labores de inspección detallada”, añadió el gerente.

De acuerdo con el directivo, las fuertes lluvias registradas durante la noche del domingo habrían provocado la pérdida de material bajo los rieles, generando el hundimiento en el terreno. “Es un punto donde hemos identificado que falta material debajo de los rieles y debemos avanzar con las evaluaciones, para lo cual nos están apoyando todas las entidades del Distrito y el área metropolitana. También invocamos el apoyo de EPM por si eventualmente tienen alguna tubería cercana. Hasta el momento no ha sido identificada, pero EPM, con su experiencia, nos puede apoyar muchísimo para que esto se pueda resolver rápidamente”, explicó.

En coordinación con la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, el Metro trabaja con drones, tecnología Lidar y topografía especializada para precisar las dimensiones del daño y establecer las acciones correctivas. Elejalde destacó que este tipo de fallas pueden desarrollarse rápidamente, por lo que la detección oportuna evitó una posible emergencia mayor.

El gerente recordó que desde 2020 el Metro ha identificado 89 puntos críticos a lo largo de la red férrea, producto de la erosión del terreno y las variaciones climáticas. “Hemos invertido en los últimos cinco años más de 28.000 millones de pesos para atender estos puntos. El de este lunes no estaba identificado previamente y surgió debido a las lluvias de la noche anterior”, explicó.

Publicidad

Mientras avanzan las labores, el Metro de Medellín implementó un plan de movilidad alternativo para garantizar la conexión entre el norte y el sur del Valle de Aburrá. En su último comunicado, emitido a las 5:40 de la tarde, la empresa confirmó que los buses padrones del sistema Metroplús operan sin costo entre las estaciones Aguacatala y Poblado, con una frecuencia de seis minutos dependiendo del tráfico.

Los vehículos recorren la Avenida Las Vegas, con dos paradas establecidas: una en la glorieta Las Vegas, junto al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y otra en la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas. Además, el Área Metropolitana autorizó que las rutas integradas en las estaciones del sur puedan extender su recorrido hasta el Poblado y el centro de la ciudad.

Publicidad

Para evitar aglomeraciones, se establecieron controles de acceso en las estaciones del sur, mientras se avanza en la evaluación y reparación del terreno afectado. El tiempo estimado para la finalización de los trabajos es de ocho días, sujeto a las condiciones climáticas. “Estamos operando desde la estación Niquía hasta la estación Poblado de forma normal. En el sur también tenemos trenes que podrán circular entre la Estrella y Aguacatala para acercar un poco el servicio y permitir la conexión con rutas integradas”, explicó Elejalde. Según indicó, la tarifa del servicio no sufrirá cambios durante la contingencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, las labores de reparación continuarán durante toda la semana, con monitoreos constantes en la zona afectada. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y atender las indicaciones sobre las rutas habilitadas mientras se restablece completamente la operación del sistema Metro.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.