Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alcalde de Medellín se pronunció por socavación en vía del Metro: plan de movilidad entre estaciones

El alcalde Federico Gutiérrez anunció un plan de contingencia tras la socavación que obligó a suspender el servicio del Metro de Medellín entre varias estaciones. Se habilitaron rutas de buses gratuitas, se cerró un carril y se estima que las obras de reparación tarden ocho días. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de oct, 2025
Un hueco debajo de la línea férrea tiene afectado el servicio del metro.
METRO DE MEDELLÍN / ARCHIVO

