Temblor de magnitud 4.6 sacudió el norte de Colombia en la noche de este 19 de julio

Un sismo de magnitud 4,6 se registró en la noche de este domingo 19 de julio, con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander), una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 8:44 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 158 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo.

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El reporte oficial indica que el epicentro se localizó a 9 kilómetros de Los Santos, en las coordenadas 6.82 de latitud y -73.16 de longitud.

Los Santos hace parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región reconocida por registrar una alta frecuencia de movimientos telúricos debido a las características geológicas del subsuelo. Por esa razón, es común que se presenten sismos en esta zona, muchos de ellos de profundidad intermedia o alta.



Cómo activar la alerta de sismos en el celular

Los teléfonos Android cuentan con un sistema gratuito de alertas de terremotos que puede avisar segundos antes de que se perciba un movimiento sísmico, dependiendo de la distancia al epicentro.



Para activarlo:

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Abra Configuración. Ingrese a Seguridad y emergencia (en algunos equipos aparece como Ubicación avanzada). Busque la opción Alertas de terremotos. Active la función y mantenga habilitada la ubicación y la conexión a internet.

En dispositivos iPhone, Apple no dispone de un sistema propio de alertas sísmicas para Colombia. Los usuarios pueden activar las Alertas de Emergencia desde Configuración > Notificaciones, aunque estas dependen de las autoridades locales y no siempre incluyen avisos de sismos. También es posible utilizar aplicaciones especializadas de monitoreo sísmico.

Las autoridades recuerdan que, en caso de un temblor, lo más importante es mantener la calma, proteger la cabeza y el cuello, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y evitar el uso de ascensores durante una evacuación. Además, si sintió el sismo, puede reportarlo a través de la plataforma "Sismo Sentido" del Servicio Geológico Colombiano, información que ayuda a fortalecer el monitoreo de estos eventos.