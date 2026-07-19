Así funcionará el pico y placa en Ibagué durante la semana del 20 al 26 de julio de 2026

Los conductores de Ibagué deberán tener en cuenta cómo funcionará el pico y placa durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de julio de 2026, de acuerdo con la rotación para el segundo semestre del año, que estará vigente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

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La medida establece restricciones de movilidad para vehículos particulares de lunes a viernes, con horario de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, según el último dígito de la placa. Sin embargo, la Alcaldía mantuvo el beneficio de la hora valle para los carros matriculados en Ibagué, una excepción clave para los conductores de la ciudad.

Es importante tener en cuenta que este lunes 20 de julio, por ser festivo nacional, no habrá pico y placa en la ciudad. La restricción volverá a operar con normalidad entre el martes 21 y el viernes 24 de julio, y quienes incumplan la medida se exponen a comparendos e inmovilización del vehículo, ya que la etapa pedagógica finalizó.



Pico y placa en Ibagué del 21 al 24 de julio de 2026

De acuerdo con la rotación definida para el segundo semestre de 2026, así funcionará el pico y placa durante esta semana:



Lunes 20 de julio (festivo): no aplica

Martes 21 de julio: placas terminadas en 8 y 9

placas terminadas en Miércoles 22 de julio: placas terminadas en 0 y 1

placas terminadas en Jueves 23 de julio: placas terminadas en 2 y 3

placas terminadas en Viernes 24 de julio: placas terminadas en 4 y 5

Como es habitual, la restricción aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y no rige durante el fin de semana, por lo que el sábado 25 y el domingo 26 de julio no habrá pico y placa para vehículos particulares en la ciudad.

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La etapa pedagógica ya terminó: estas son las sanciones

La fase pedagógica que dispuso la Alcaldía de Ibagué estuvo vigente entre el 1 y el 7 de julio. Desde entonces, el pico y placa se aplica de manera plena.

Por ello, los conductores que incumplan la restricción durante los días hábiles se exponen a la imposición de un comparendo, además de la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo establecido por las autoridades de tránsito.

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La hora valle se mantiene para vehículos matriculados en Ibagué

Aunque el horario general del pico y placa va de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, la Alcaldía mantuvo el beneficio de la hora valle para los vehículos matriculados en Ibagué.

Esto significa que los carros registrados en la ciudad sí podrán movilizarse, aun cuando tengan restricción, en dos franjas específicas del día:

De 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

En la práctica, esta excepción permite que los propietarios de vehículos con matrícula de Ibagué tengan una ventana de circulación en medio de la jornada, pese a la restricción correspondiente a su placa.

Hasta cuándo irá esta rotación del pico y placa en Ibagué

La actual rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026 comenzó el 1 de julio y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Por eso, durante la semana del 20 al 26 de julio, los conductores deberán tener presente que el lunes festivo no habrá restricción, mientras que entre el martes 21 y el viernes 24 la medida se aplicará con normalidad y su incumplimiento podrá acarrear sanciones e inmovilización del vehículo.

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