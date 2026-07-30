Temblor en Colombia este jueves 30 de julio de 2026: epicentro y magnitud

Sismo en Colombia de magnitud 3.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó: reporte del Servicio Geológico

Un evento sísmico de magnitud 3.4 y profundidad intermedia se registró este jueves. Conozca el informe oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y los detalles del epicentro.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo y la investigación de los fenómenos geológicos en el territorio nacional, emitió el boletín actualizado respecto al más reciente movimiento telúrico registrado en el país.

De acuerdo con el informe técnico oficial, el evento sísmico ocurrió a las 13:38 hora local del jueves 30 de julio de 2026. El epicentro fue localizado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una ubicación geográfica de latitud 5.08 y longitud -76.08, situándose a una distancia de 12 km del municipio de La Celia (Risaralda).



El fenómeno telúrico registró una magnitud de 3.4 en la escala de Richter y una profundidad de 81 km. Dado que la liberación de energía se produjo entre los 30 y los 120 kilómetros bajo la superficie terrestre, el SGC ha clasificado este evento dentro de la categoría de profundidad intermedia. Por sus características geográficas y cercanía con el eje cafetero y el occidente colombiano, los reportes ciudadanos preliminares indican que el sismo fue percibido de manera leve por habitantes de municipios aledaños en los departamentos de Chocó, Risaralda y zonas limítrofes de Antioquia y Valle del Cauca.



Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado personas lesionadas ni afectaciones de consideración en la infraestructura vial, residencial o de servicios públicos de San José del Palmar, La Celia o capitales cercanas como Pereira y Quibdó. La UNGRD reitera el llamado a la comunidad a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales e instituciones oficiales y reportar cualquier anomalía o eventualidad técnica a la línea de emergencias 123.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su compleja configuración geodinámica. La superficie del territorio continental se encuentra sometida a constantes presiones tectónicas producto de la interacción de tres grandes estructuras rígidas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.

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En el occidente colombiano, la Placa de Nazca se desplaza hacia el oriente y se introduce por debajo de la Placa Sudamericana en un proceso geológico conocido como subducción. Esta fricción constante acumula enormes cantidades de energía que se liberan periódicamente en forma de ondas sísmicas a diversas profundidades. Paralelamente, la Placa del Caribe interactúa en el margen norte del país, generando sistemas de deformación y esfuerzos adicionales sobre la corteza continental.

Esta dinámica de corteza terrestre ha dado origen a una extensa red de fallas geológicas activas que atraviesan las tres cordilleras colombianas. Entre las más prominentes destaca el sistema de la Falla de Romeral, una de las estructuras tectónicas más importantes de los Andes septentrionales, la cual recorre el país de sur a norte y es responsable de una porción significativa de los sismos de profundidad superficial e intermedia en la región andina y pacífica.

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Adicionalmente, en el nororiente del país se ubica el Nido Sísmico de Mesa de los Santos (en el departamento de Santander, cerca de Bucaramanga). Esta zona técnica es reconocida por la comunidad científica internacional como el segundo lugar con mayor concentración de actividad sísmica diaria en el planeta, solo superado por la región de Hindu Kush en Afganistán. En este punto de la litosfera se registran decenas de sismos diarios a profundidades que oscilan entre los 140 y 160 kilómetros, producto del desprendimiento o flexión de la placa oceánica subducida bajo la corteza continental.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La gestión del riesgo de desastres exige una preparación continua en los hogares y lugares de trabajo para actuar con serenidad ante eventos de origen natural:



Antes del sismo

Identifique las zonas seguras y las rutas de evacuación libres de obstáculos dentro de su vivienda u oficina.

y las rutas de evacuación libres de obstáculos dentro de su vivienda u oficina. Asegure elementos pesados o suspendidos que puedan caer durante la vibración, como estantes, cuadros o lámparas.

o suspendidos que puedan caer durante la vibración, como estantes, cuadros o lámparas. Mantenga un kit de emergencia accesible con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, pito, botiquín de primeros auxilios y copia de documentos personales.

Durante el sismo

Conserve la calma y evite salir corriendo de manera desordenada para prevenir caídas y estampidas.

y evite salir corriendo de manera desordenada para prevenir caídas y estampidas. Protéjase bajo una estructura firme , como un escritorio o mesa resistente, si se encuentra dentro de una edificación; protéjase la cabeza y el cuello con los brazos.

, como un escritorio o mesa resistente, si se encuentra dentro de una edificación; protéjase la cabeza y el cuello con los brazos. Aléjese de ventanas, vidrios, espejos, paredes exteriores y objetos suspendidos.

Después del sismo

Espere a que el movimiento cese por completo antes de iniciar la evacuación por las escaleras; nunca utilice elevadores .

por completo antes de iniciar la evacuación por las escaleras; . Verifique las conexiones de gas, agua y electricidad ; si detecta fugas, cierre las llaves de paso principales y notifique a las autoridades.

; si detecta fugas, cierre las llaves de paso principales y notifique a las autoridades. Permanezca atento a la información oficial emitida por el Servicio Geológico Colombiano y la UNGRD a través de medios de comunicación verificados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.