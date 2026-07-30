María Camila Potosí: capturan a cinco personas que estarían implicadas en crimen de joven embarazada

Luego de dos semanas de la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida en Cali, Valle del Cauca, de la joven de 21 años María Camila Potosí, quien estaba en estado de embarazo, este jueves se conocieron los primeros avances en la investigación del caso que ha conmocionado al país. La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, materializó las órdenes de captura contra cinco personas que estarían implicadas en el crimen. Los presuntos implicados fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Cali y Tuluá. Las autoridades explicaron que en los operativos fueron incautados teléfonos celulares y una motocicleta. De hecho, entre las personas capturadas está la mujer que movilizó en una motocicleta a María Camila el día de la desaparición el pasado 16 de julio.

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