Hallan cuerpo de bebé que sería de María Camila Potosí, mujer embarazada asesinada en Cali

Las autoridades en Cali confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida que sería el de la bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada con ocho meses de embarazo. Por el crimen de la mujer asesinada ya fueron capturadas cinco personas, entre ellas la mujer que conducía una motocicleta en la que la víctima se subió después de una cita prenatal en el sur de la capital del Valle del Cauca.

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Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación le reportaron al fiscal que lleva a cabo las investigaciones de este caso que los restos de la víctima, que tenía 8 meses de gestación, se encontraron en una zona boscosa.