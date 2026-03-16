Temblor hoy en Colombia sacudió el departamento de Santander: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor en la madrugada de este 16 de marzo, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. El evento quedó registrado bajo el código SGC2026fggngl y se produjo a las 00:25:01, hora local. Según la entidad, se trató de un sismo de magnitud 3.2 y profundidad de 148 kilómetros.

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En esta zona se encuentra uno de los núcleos sísmicos más activos de Colombia: el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga. Este sector concentra diariamente una parte importante de los eventos reportados por el SGC, muchos de ellos percibidos de forma leve o no percibidos por la población, debido a las profundidades en las que ocurren.



La información oficial muestra que el sismo tuvo su origen en las coordenadas 6.80° de latitud y -73.12° de longitud, ubicadas en jurisdicción de Los Santos. Esta área corresponde a una zona donde convergen fallas geológicas profundas, que generan actividad frecuente sin relación con procesos volcánicos.



La red sísmica nacional registró el temblor mediante 94 estaciones, lo cual permitió un análisis manual por parte del equipo del SGC. El reporte indica un RMS de 0.7 segundos, un gap de 44° y un estatus validado por especialistas en tiempo real, como ocurre con la mayoría de los eventos en esta región del país.

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Municipios más cercanos al epicentro del temblor hoy

El SGC informó que los municipios más próximos al punto donde se originó el sismo son:



Los Santos, Santander: a 6 km

Jordán, Santander: a 8 km

Aratoca, Santander: a 17 km

La profundidad reportada, de 148 km, corresponde a un evento catalogado como intermedio-profundo. Este tipo de sismos se origina en las partes más internas de las placas tectónicas que afectan el territorio colombiano. En el caso de Santander, se trata del contacto entre la placa Suramericana y fragmentos litosféricos que generan deformaciones a gran escala.

La magnitud de 3.2 ubica este movimiento dentro del rango de sismos de baja energía para los estándares sísmicos del país. Aunque son suficientemente fuertes para ser detectados por la red instrumental, muchas veces no son percibidos por la población, especialmente cuando ocurren a profundidades como la registrada en este caso.

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El Servicio Geológico Colombiano mantiene activo su sistema de monitoreo y continúa observando el comportamiento del sector donde ocurrió el sismo. La entidad recuerda que Colombia es un país con actividad sísmica frecuente, por lo que conocer los protocolos básicos de autoprotección es fundamental en cualquier municipio del territorio nacional.

ÁNGELA URREA PARRA

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