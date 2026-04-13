Tensa situación entre Gobierno y líderes campesinos en mesa de diálogo por avalúos catastrales

El tema de los avalúos catastrales en Colombia atraviesa actualmente un punto crítico de tensión entre los líderes campesinos y el Gobierno nacional. Luego de varios días de bloqueos en algunos departamentos del país, especialmente en Santander y Cundinamarca. Este lunes 13 de abril se abrió la oportunidad a una mesa de diálogo entre los representantes de las regiones y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Luego de una rueda de prensa en la que Gustavo Marulanda, director del instituto Agustín Codazzi, explicó los aumentos de hasta 500 % que se dieron en algunos avalúos rurales que están generando indignación en la población, al sitio llegó el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, entre otros, acompañados de líderes campesinos que buscaban exponer las quejas de los ciudadanos.

🔴El Gobierno del Presidente @petrogustavo abrió una mesa de diálogos sobre el avalúo catastral, para facilitar el diálogo abierto y constructivo con las comunidades y campesinos. pic.twitter.com/xv7vzDRPyz — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 13, 2026

Marulanda aclaró que "lo único que estamos haciendo es reflejando cuál es el valor de la tierra de los campesinos y no estamos haciendo exclusiones, es un tema de equidad". Agregó también que no se trata de un "embeleco del gobierno Petro", sino de una actualización necesaria por el rezago catastral de años atrás que causó un ajuste de los precios de mercado de un solo golpe.



Aunque esto ha generado un impacto inmediato en los bolsillos de muchos campesinos, Marulanda señaló que, en primera medida, es la única forma de compensar el recaudo y que la responsabilidad por algunos aumentos de hasta 500 % en algunas regiones, es de los municipios y no del instituto Agustín Codazzi. Aseguró que los errores que han corregido dentro de la entidad han sido mínimos en cuanto avalúos, mientras que son las administraciones municipales las que no han hecho su tarea de forma correcta para expedir el impuesto predial.



La situación en la mesa de diálogo se puso tensa cuando el gobernador Juvenal Díaz Mateus y los líderes campesinos llegaron al lugar, pues no logran ponerse de acuerdo para determinar medidas que permitan disolver los bloqueos en el departamento de Santander. Los campesinos y pequeños productores aseguran que los nuevos avalúos los están "arruinando" y reclaman al Gobierno que no cuentan con el flujo económico para pagar cinco veces el valor previo.

Publicidad

Por su parte, desde el Gobierno insisten en que la protesta social se respeta, pero que tiene límites, por lo que quieren llegar a un acuerdo lo más pronto posible para asegurar la movilidad en las regiones.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL