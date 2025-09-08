Publicidad

Noticias Caracol
Noticias Caracol  / MUNDO  / Régimen de Venezuela dice estar en alerta y sin miedo ante despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Venezuela dice estar en alerta y sin miedo ante despliegue militar de Estados Unidos

El ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino López, afirmó que Estados Unidos mantiene una "amenaza militar sin precedentes" y, "en paralelo", aseguró, pretende "desestabilizar, desde adentro, a las instituciones (venezolanas)".

Por: EFE
Actualizado: septiembre 08, 2025 01:51 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Vladimir Padrino y Nicolás Maduro.
AFP