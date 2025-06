Tragedia en Casanare: hallan muerta a familia completa; estaban padres y sus hijos de 5 y 2 años

Una fuente oficial de la Policía Nacional le confirmó a Noticias Caracol el hallazgo sin vida de cuatro personas, integrantes de una misma familia, en zona rural del municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare. El caso ocurrió en la vereda Las Atalayas, en el interior de una vivienda de una finca de la zona. Las víctimas, según se explicó, son una pareja de mayordomos del predio y sus dos hijos menores de edad, una niña de cinco años y un niño de apenas dos.

Los hechos se conocieron en la tarde del viernes 27 de junio, alrededor de las 6:00 p. m., cuando vecinos del sector notaron la inactividadinusual en la finca y decidieron acercarse. Fue entonces cuando uno de los propietarios del lugar contactó a la estación de Policía para reportar que los residentes no daban señales de vida.

Al llegar al lugar, personal de la Policía Nacional, junto con investigadores de la Sijín y del CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizó la inspección del inmueble. En una de las habitaciones encontraron los cuerpos sin vida de los cuatro miembros de la familia identificados como: Andrea Alejandra Samacá Rodríguez, de 24 años; su pareja Rafael Estrada Granados, de 46; y sus dos hijos, Evelyn Dayana Estrada Samacá, de 5 años, y Damián Alejandro Estrada Samacá, de 2 años y 8 meses.

Las autoridades informaron a medios locales que los cuerpos no presentaban heridas visibles ni signos externos de violencia, además de que la habitación donde fueron hallados se encontraba en orden, sin rastros de forcejeo o alteración. Por lo pronto, no se tienen hipótesis específicas sobre las causas de la muerte.



Sin embargo, según información preliminar, en el lugar fueron encontrados indicios que podrían corresponder a residuos de una sustancia posiblemente ingerida por los cuatro integrantes de la familia. Desde la Policía Nacional se explicó que se esperan resultados de Medicina Legal, a través de estudios forenses y análisis toxicológicos, para emitir un comunicado al respecto.

De acuerdo con el testimonio entregado a las autoridades por el dueño de la finca, la familia llevaba aproximadamente cuatro meses residiendo allí, encargados de las labores del predio. El caso ha generado conmoción en el municipio de Aguazuly en otras localidades del piedemonte casanareño, no solo por la magnitud de la tragedia, sino por la muerte de los dos menores.

Una fuente policial consultada por Noticias Caracol confirmó que los fallecidos correspondían a “una pareja de mayordomos de una finca, y sus hijos (niño y niña)”. Además, indicó que, por el momento, no hay evidencias que apunten a un homicidio por parte de un tercero ni señales de enfrentamiento dentro del hogar.

El hecho remite a otro caso registrado en esa misma población el 13 de abril de 2023, cuando una madre encontró muertas a sus dos hijas menores al regresar del trabajo, sin que las investigaciones posteriores lograran esclarecer del todo lo ocurrido. Ambos episodios han reavivado la preocupación en la comunidad sobre la salud mental y los factores de riesgo que enfrentan algunas familias en contextos rurales.

Por ahora, las autoridades mantienen bajo custodia la finca donde se registraron los hechos, mientras se adelantan las investigaciones. Peritos judiciales continúan recolectando evidencia, testimonios y material biológico para establecer una línea de tiempo precisa sobre lo que ocurrió en las horas previas al hallazgo.

Se debe destacar que, hasta el momento, la Alcaldía de Aguazul aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, no obstante, los entes del orden departamental recordaron que existen líneas gratuitas como la 106 y puntos de orientación emocional en centros de salud. Las autoridades reiteraron que no se ha cerrado ninguna línea investigativa y que avanzan las diligencias técnicas y científicas necesarias para dar con la verdad de los hechos.

