Tragedia en Cauca: dos personas cayeron de un parapente en Piendamó y fallecieron

Lo que inició como una aventura extrema por los aires terminó en una horrible tragedia para dos personas. Este 29 de julio se presentó un grave accidente en Piendamó, Cauca, cuando un hombre y una mujer cayeron en pleno vuelo de parapente en zona rural de este municipio, en horas de la mañana de este miércoles.

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De acuerdo con medios regionales, las víctimas habrían perdido el control del parapente mientras realizaban una maniobra. Esto provocó que se desplomaran y sufrieran una fuerte caída. Sin embargo, esta versión no está oficialmente confirmada, y serán las autoridades las encargaas de entregar detalles verídicos sobre este accidente.

Noticias Caracol conoció que la mujer llegó en muy malas condiciones al centro asistencial al que fue trasladada. El equipo médico relató que la paciente presentaba politraumatismos, trauma craneoencefálico y múltiples fracturas. Por otro lado, el hombre ingresó sin signos vitales al centro hospitalario. Hasta el momento no se ha establecido si las víctimas eran pareja o si se trataba de un vuelo entre instructor y aprendiz.



Este medio también conoció las identidades de las víctimas de esta tragedia. Se trata de Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y Marines Ussa Sarria, de 31 años, quien, según la fuente consultada, era oriunda de Piendamó. Ambos, al parecer, fueron trasladados por varias personas que posteriormente abandonaron el lugar, alrededor de las 11:20 a. m. de este miércoles. Quien habría llegado primero al centro médico fue la mujer de 31 años, quien no logró sobrevivir a pesar de los intensos esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida. Al lugar ya llegaron uniformados de la Sijín y de la Policía Nacional para investigar el caso, ya que el hecho es materia de investigación.



En imágenes registradas en redes sociales quedó evidencia del lugar donde cayó el parapente, sobre una montaña. En otro video se observa el momento en que una de las víctimas llega al hospital en una camilla, mientras es auxiliada por varios hombres que se movilizaban con ella en una camioneta de platón.

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María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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