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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Denuncian que hombre en Soacha habría realizado un acto de violencia sexual frente a varias menores

Denuncian que hombre en Soacha habría realizado un acto de violencia sexual frente a varias menores

Las autoridades del municipio investigan el hecho para poder identificar al sujeto.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Acto sexual violento en Soacha
Acto sexual violento en Soacha
Rocío Dussán

Un indignante caso de violencia sexual contra un grupo de niñas causa revuelo en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Usuarios en redes sociales denunciaron que un hombre habría cometido exhibicionismo frente a varias menores de edad en el barrio San Nicolás, al parecer, el hecho habría sucedido este 28 de julio en horas de la mañana.

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El caso fue denunciado por la concejal Rocío Dussán Pérez, quien divulgó el video, con censura para proteger a las menores, en redes sociales. En las imágenes registradas por un testigo desde uno de los inmuebles del barrio, se observa que el señalado se movilizaba en una motocicleta, cuyas placas no son visibles. El desconocido llevaba impermeable y un casco, cuando abordó a un grupo de menores que estaban en la acera, estacionó junto a ellas y cometió el acto sexual violento frente a las niñas, al exhibir sus genitales. Posteriormente, el hombre arrancó y se fue del lugar.

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¡Es inadmisible! Estos hechos no pueden minimizarse, son una grave agresión contra la integridad de las menores y una alerta sobre un posible agresor sexual”, dijo la concejal tras exponer el caso en sus redes sociales. Dussán exigió a su vez que la Policía Metropolitana de Soacha que actúe con toda la contundencia para identificar y capturar al sujeto que habría realizado este acto indebido “antes de que una conducta como esta escale a un delito aún más grave”.

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Noticias Caracol consultó con la Alcaldía de Soacha para confirmar en qué va el proceso. La administración señaló que el caso es revisado por la policía judicial para poder identificar al sujeto. Para poder avanzar con la búsqueda, las autoridades verifican grabaciones de cámaras de seguridad para obtener la placa de la motocicleta y hacer el respectivo seguimiento hasta dar con el señalado de haber cometido este acto de violencia sexual, que ha sido repudiado por muchos en las redes sociales.

María Paula Rodríguez Rozo
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