Caso Marelbys Meza: avalan principio de oportunidad al policía que participó en interceptaciones

Un juez de control de garantías impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado al capitán de la Policía Nacional Óscar Leandro Mojica Cordón, el oficial investigado por su participación en las interceptaciones telefónicas ilegales que afectaron a Marelbys Meza Buelvas, exempleada de la entonces jefa de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia. Con este aval judicial, la acción penal contra el capitán Mojica Cordón por el delito de violación ilícita de comunicaciones se suspenderá parcialmente por un periodo de 12 meses. A cambio del beneficio, el oficial aceptó su responsabilidad y se comprometió formalmente a ser testigo de cargo contra otros implicados en estos hechos.

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La Fiscalía General de la Nación determinó que, para el momento de los hechos, Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá. Según la investigación, el capitán presuntamente participó en la falsificación de informes policiales y formatos de entrevistas a fuentes no formales. Estos documentos contenían afirmaciones falsas que vinculaban a las víctimas con una organización criminal dedicada al hurto de residencias, con el único fin de obtener ilegalmente las órdenes de interceptación.

La investigación penal se derivó de las irregularidades detectadas tras el reporte del hurto de unos dólares en la residencia de Laura Sarabia en enero de 2023. A pesar del principio de oportunidad por el cargo de comunicaciones, el capitán Mojica Cordón seguirá vinculado al proceso penal.



La Fiscalía confirmó que la investigación en su contra continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.



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