Tras cierre por explosión en vía Zipaquirá-Ubaté, estas son las rutas alternas para viajeros

Tras los trágicos hechos acontecidos sobre el sector del Peaje de Casablanca de este miércoles 1 de abril, entre la vía que conecta a los municipios de Zipaquirá con Ubaté, las autoridades del depatamento anunciaron el cierre temporal de este corredor vial, el cual durará cerca de seis horas. Ante esto, el gobernador Jorge Emilio Rey, a través de un comunicado, dio a conocer a los viajeros de Semana Santa que deberán tomar vías alternas mientras se llevan a cabo todos los procedimientos legales.

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"Recomendamos tomar vías alternas como puede ser la vía Bogotá, Villapinzón, Tunja. Esperamos que su desplazamiento pueda ser más rápido. Por ello, atienda esta recomendación mientras hacemos esta tarea de inspección de cada uno de los vehículos y de atender esta emergencia que enluta esta mañana al departamento de Cundinamarca. Solidaridad con los familiares de las víctimas y tendrán siempre nuestra disposición para esclarecer estos hechos lamentables", dijo el gobernador.

Ante esto, la Gobernación ha divulgado un mapa en el que muestra, con precisión, cuáles son las zonas afectadas por el cierre y las alternativas que tiene los conductores para llegar hacia sus destinos sin mayores contratiempos.



De esta manera, las alternativas recomendadas por la Gobernación de Cundinamarca son las siguientes:



Ruta 1: Zipaquirá, desvío por La Esperanza hacia Nemocón y Tausa.

Ruta 2: BTS, Chocontá, Cucunubá y Ubaté.

Desvíos recomendados por la Gobernación. - Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Accidente en vía Zipaquirá-Ubaté: ¿qué se sabe de los heridos y muertos?

Tras el severo choque e incendio ocurrido en el peaje Casablanca (Cogua), el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó un saldo parcial de cinco fallecidos (incluyendo a un menor) y 21 personas heridas. Las autoridades advierten que la cifra de víctimas fatales podría subir a medida que avancen las labores de criminalística en el sitio del siniestro. Los afectados fueron distribuidos en distintos centros médicos de la zona para recibir atención de urgencia:

Hospital Regional de Zipaquirá: recibió a la mayoría de los heridos, entre ellos Adolfo Pacheco (el conductor), Luz Marina Castellanos, María Paula Méndez, y varios miembros de las familias Triana y Rojas, además de dos personas aún sin identificar.

recibió a la mayoría de los heridos, entre ellos Adolfo Pacheco (el conductor), Luz Marina Castellanos, María Paula Méndez, y varios miembros de las familias Triana y Rojas, además de dos personas aún sin identificar. Hospital Funcional de Zipaquirá: allí son atendidos Joel Alejandro Forero Nieto y Kelly Johana García Santiesteban.

allí son atendidos Joel Alejandro Forero Nieto y Kelly Johana García Santiesteban. Cajicá: María del Carmen Salazar fue remitida a la Clínica Cajicá (Hospital Cavelier), mientras que Jonathan Silva Santiesteban se encuentra en el Hospital San Luis.

Testigos del accidente relataron la rapidez con la que el fuego consumió los vehículos, complicando la situación para los pasajeros en el lugar de los hechos.



Identidad de los fallecidos

Aunque el proceso de identificación técnica sigue en curso, el gobernador Jorge Emilio Rey confirmó detalles sobre dos de las víctimas:



El conductor del tractocamión: quien manejaba el vehículo que originó la colisión.

Un motociclista: el conductor de la moto involucrada en el choque múltiple, quien perdió la vida en el lugar del siniestro.

Cifras en verificación

Si bien el reporte previo mencionaba cuatro decesos, las autoridades locales (incluyendo al cuerpo de bomberos) continúan trabajando para confirmar el número total y las identidades exactas, dado que el incendio calcinó los vehículos y dificulta las labores forenses.



Causa del accidente

La investigación preliminar apunta a una falla mecánica en el tractocamión involucrado que habría causado el incidente:



Pérdida de frenos: el tractocamión, que transportaba leche, presuntamente se habría quedado sin frenos poco antes de llegar al peaje Casablanca.

Colisión e incendio: la pérdida de control provocó que el camión impactara contra seis vehículos y una motocicleta. El fuerte impacto derivó en una explosión y un incendio que consumió las carrocerías por completo.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO