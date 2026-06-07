Tras fuga de centro médico en Pasto, revocaron designación como gestor de paz de alias Tito

Luego de que Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, se fugara de un centro médico en Pasto, departamento de Nariño, el Gobierno Nacional decidió revocar su designación como gestor de paz. Alias Tito es procesado por delitos como rebelión, secuestro y homicidio, y es el presunto cabecilla del Frente Comuneros del Sur de la subestructura Jaime Toño Obando del ELN.

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De acuerdo con la información oficial, Villota Rodríguez había ingresado a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto el pasado 26 de febrero de 2026. Debido a lo dispuesto en la Resolución 451 del 8 de noviembre de 2024, había sido nombrado gestor de paz por el Gobierno nacional junto a otras 8 personas. Posteriormente, mediante la Resolución 043 del 6 de febrero de 2026, se prorrogó este reconocimiento para que continuara apoyando la estructuración del proceso de paz con los Comuneros del Sur en el departamento de Nariño.

La Consejería Comisionada para la Paz aseguró que "el grupo Comuneros del Sur realizó una operación militar en la Clínica Fátima de Pasto, donde se encontraba custodiado Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, para extraerlo a la fuerza durante una cita médica. Condenamos de manera inequivoca las vías de hecho que atentan contra la institucionalidad colombiana, la paz y ponen el riesgo a la población civil".



La delegación del Gobieno nacional en la Mesa para la Construcción de Paz Territorial consideró que esta acción, además, "pone en riesgo todos los avances que se han tenido a lo largo de estos diecinueve meses en los cuales se ha llegado a doce acuerdos parciales en temas como sustitución de cultivos, atención integral al desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, prevención al recuramiento de niños, niñas y adolescentes, inversión en proyectos productivos, educativos, y en materia cultural".

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En el comunicado, la Consejería para la Paz conminó a las comunidades de los diez municipios priorizados por la Mesa de diálogos "a insistir en la paz ante este condenable suceso doloroso para toda la sociedad colombiana; la paz en Nariño ha conseguido grandes avances en transformación cultural y arraigo comunitario".



Los delitos que se le atribuyen a alias Tito

Entre los hechos atribuidos al procesado figura el secuestro de 13 personas ocurrido el 29 de diciembre de 2023 en el corregimiento de Tabiles. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas fueron retenidas por integrantes de una estructura armada ilegal, sometidas a intimidaciones y tratos degradantes por no contar con un supuesto salvoconducto exigido por el grupo para movilizarse en determinadas zonas.

La investigación también relaciona a Villota Rodríguez con el asesinato de cuatro de las personas retenidas en ese caso, entre ellas la líder comunal y defensora de derechos humanos Martha Yolanda Benavides y un adolescente de 17 años. Los cuerpos fueron hallados posteriormente por las autoridades en diferentes municipios del departamento.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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