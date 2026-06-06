Alias Tito, gestor de paz investigado por secuestro y homicidio, se fugó de una clínica en Pasto

Una incursión armada en una clínica de Pasto terminó con la fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, conocido con el alias de Tito, un procesado por delitos como rebelión, secuestro y homicidio.



El hecho ocurrió en la noche del viernes 5 de junio y motivó la activación de un operativo conjunto entre autoridades penitenciarias, judiciales y de Policía para lograr su recaptura.



¿Qué dijo el INPEC?

A través de un comunicado oficial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que el privado de la libertad fue rescatado por hombres armados que irrumpieron en el centro asistencial donde permanecía bajo custodia.

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Según informó la entidad, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:30 de la noche en la Clínica Fátima de la ciudad de Pasto. De acuerdo con el reporte oficial, varias personas armadas ingresaron a las instalaciones y procedieron a llevarse a Villota Rodríguez.

“Informa que en la noche del viernes 5 de junio aproximadamente a la 9:30 pm hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la Clínica Fátima de la Ciudad de Pasto y procedieron a llevarse bajo la modalidad de rescate al privado de la libertad Luis Alberto Villota Rodríguez”, señaló el INPEC en su boletín informativo.



Durante la acción armada, tanto el vigilante de la clínica como el funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia encargado de la seguridad del detenido fueron despojados de sus armas. No obstante, la entidad precisó que ninguno de los afectados resultó herido.



Tras conocerse la fuga, las autoridades activaron un plan de búsqueda para ubicar tanto a los responsables del rescate como al procesado que permanecía bajo medida de aseguramiento.



Había sido nombrado como gestor de paz

De acuerdo con la información oficial, Villota Rodríguez había ingresado a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto el pasado 26 de febrero de 2026. Su reclusión obedecía a un proceso judicial por los delitos de rebelión, secuestro simple y homicidio en persona protegida, bajo conocimiento del Juzgado Penal Municipal Ambulante de Pasto.

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Su captura se produjo meses atrás, luego de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que lo señaló como presunto cabecilla del Frente Comuneros del Sur de la subestructura Jaime Toño Obando del ELN.

Debido a lo dispuesto en la Resolución 451 del 8 de noviembre de 2024, Luis Alberto Villota Rodríguez había sido nombrado gestor de paz por el Gobierno nacional junto a otras 8 personas.

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Posteriormente, mediante la Resolución 043 del 6 de febrero de 2026, se prorrogó este reconocimiento para que continúe apoyando la estructuración del proceso de paz con los Comuneros del Sur en el departamento de Nariño.

Según informó la Fiscalía el 23 de febrero de 2026, alias Tito estaría implicado en múltiples acciones criminales ocurridas en distintas zonas de Nariño y dirigidas contra población civil y líderes sociales.

Entre los hechos atribuidos al procesado figura el secuestro de 13 personas ocurrido el 29 de diciembre de 2023 en el corregimiento de Tabiles. De acuerdo con el ente investigador, las víctimas fueron retenidas por integrantes de una estructura armada ilegal, sometidas a intimidaciones y tratos degradantes por no contar con un supuesto salvoconducto exigido por el grupo para movilizarse en determinadas zonas.

La investigación también relaciona a Villota Rodríguez con el asesinato de cuatro de las personas retenidas en ese caso, entre ellas la líder comunal y defensora de derechos humanos Martha Yolanda Benavides y un adolescente de 17 años. Los cuerpos fueron hallados posteriormente por las autoridades en diferentes municipios del departamento.

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Asimismo, la Fiscalía lo vinculó con otro hecho ocurrido el 9 de octubre de 2023 en la vía que comunica a Túquerres con Samaniego, donde tres ciudadanos fueron interceptados por integrantes armados del Frente Comuneros del Sur. Dos de ellos recuperaron la libertad, mientras que una mujer fue asesinada.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro agravado, desplazamiento forzado agravado, tortura en persona protegida y rebelión.

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En su momento, Villota Rodríguez no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y un juez de control de garantías ordenó que cumpliera medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades continúan tras la pista de los responsables de la incursión armada que permitió la fuga del procesado desde el centro asistencial de Pasto.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co