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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Vía al Llano está totalmente cerrada por grave accidente en túnel ocurrido este 27 de julio

Vía al Llano está totalmente cerrada por grave accidente en túnel ocurrido este 27 de julio

Dos vehículos de cargadas quedaron implicados en el siniestro. Uno de ellos llevaba químicos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Accidente en la vía al Llano
Así se ve el túnel tras el accidente.
Coviandina

Un tramo importante de la vía al Llano se encuentra completamente cerrado en horas de la tarde de este lunes 27 de julio después de que ocurriera un siniestro vial dentro de uno de los túneles que componen este corredor. Coviandina, concesionaria que tiene esta vía a cargo, implementó el Plan de Atención de Emergencias mientras que viajeros están pendientes de las actualizaciones sobre cómo avanza la novedad en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio.

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El accidente ocurrió dentro del túnel Renacer, que tiene una longitud de 4,3 kilómetros y doble calzada. Coviandina señaló que los dos vehículos de carga chocaron y que uno de ellos lleva sustancias peligrosas. Este túnel está específicamente el K46+475, por el sector de Naranjal, próximo al municipio de Quetame. Todavía se desconoce cuál será el tiempo de apertura. La concesionaria dijo que no hay heridos por el accidente. Entre tanto, personal de la concesión y Policía de Tránsito y Transporte atienden la situación. La empresa pidió a los viajeros que permanezcan atentos a las indicaciones.

Accidente vía al Llano

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¿Dónde están específicamente los cierres?

Las autoridades realizan cierre en los siguientes puntos de la vía debido a la atención del siniestro vial registrado en el túnel Renacer:

  • K44+700, K35+000, peaje Naranjal
  • K58+000, peaje Pipiral
  • K75+000

Entre otras novedades que hay en la vía, hay trabajos de mantenimiento que deben ser tenidos en cuenta por los conductores. En el K21+000 hay reducción de carril, así como en los túneles Oro Perdido y Sáname. Reducción de carril en el K62+680. El llamado a los actores viales es que transiten con precaución y conserven su distancia para evitar más siniestros viales.

María Paula Rodríguez Rozo
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