Tres menores de edad en Nariño están heridos de gravedad tras activar área minada: esto se sabe

La Tercera División del Ejército Nacional hizo público un hecho atroz que afectó de gravedad a cuatro niños que fueron víctimas de la activación de un área minada mientras jugaban en zona rural de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño. Los cuatro infantes, entre los 2 y 7 años de edad, resultaron gravemente lesionados tras la explosión.



Las tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, con apoyo de la División de Asalto Aéreo, realizaron la evacuación de los menores por aire para trasladarlos a un centro médico especializado para atender sus lesiones. Aunque en un inicio los cuatro niños fueron llevados a la ciudad de Tumaco para ser atendidos, la complejidad de la situación requirió que los pequeños fueran enviados a Cali, Valle del Cauca.

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“La gravedad de las lesiones exigía una respuesta inmediata, cada minuto era vital”, dijo el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules. La Fuerza Aeroespacial Colombiana también hizo parte de este trabajo con sus capacidades médicas.



Finalmente, los menores fueron trasladados al Hospital Universitario del Valle, donde ingresaron tres de los niños a las 3:00 de la mañana de este 20 de abril (dos de ellos tienen siete años y el otro cinco). Según reveló un comunicado del centro asistencial, los niños habrían resultado heridos “mientras manipulaban un artefacto desconocido” que habría explotado accidentalmente. El trabajo realizado hasta ahora permitiría indicar, según el hospital, que los niños habrían sido víctimas de una mina antipersona.

Los menores, indica el centro hospitalario, presentaban politraumatismo severo junto a lesiones complejas en extremidades. Uno de los niños también tiene una lesión abdominal. Uno de los temores principales es la posible pérdida de las piernas de algunos niños, reveló la Tercera División a Noticias Caracol.



Ante la condición de gravedad que registran los pacientes, el hospital activó los protocolos de alta complejidad. “Los menores serán intervenidos quirúrgicamente y se les realizarán todos los procedimientos para salvaguardar su integridad”. Un equipo multidisciplinario está a cargo de los tres menores para garantizar la recuperación y estabilización.



"Este repudiable hecho es una infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilicitos de la guerra, que atentan contra la vida, la integridad y la libre circulación de las personas, exponiendo de manera deliberada a la población civil. Hacemos un llamado a los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos para que se sumen al rechazo de estas acciones criminales perpetradas por grupos al margen de la ley, que continúan financiando su accionar mediante economías ilícitas", afirmó la Tercera División del Ejército.

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Paula Rozo

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