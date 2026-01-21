Tres temblores en Colombia este miércoles, 21 de enero de 2026: magnitud y ciudades donde se sintió

Este miércoles 21 de enero de 2026 estuvo marcada por una nueva actividad sísmica en el oriente del país, específicamente en el departamento de Santander, una de las regiones con mayor recurrencia de temblores en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se registraron tres sismos de baja magnitud, ocurridos en un intervalo de menos de dos horas, con epicentro en el conocido nido sísmico de Los Santos.

Aunque ninguno de los eventos representó riesgo para la población ni dejó afectaciones reportadas, sí fueron percibidos levemente por algunos habitantes de municipios cercanos. Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano hoy.



Tres temblores en Colombia hoy

El Servicio Geológico Colombiano publicó los parámetros técnicos de los tres eventos, todos localizados en una misma área geográfica y con profundidades intermedias a profundas, una característica clave para comprender su comportamiento.



Primer temblor: magnitud 2.3

El primer temblor se presentó a las 4:01:57 de la madrugada, hora local.



Magnitud: 2.3

Profundidad: 144 kilómetros

Hora UTC: 09:01:57

Latitud: 6.75°

Longitud: -73.15°

Localización: zona rural entre Los Santos y Jordán, Santander

Por su baja magnitud y la gran profundidad, este evento fue apenas perceptible y, en la mayoría de los casos, pasó desapercibido para la población.



Segundo temblor: magnitud 2.4

Minutos después, a las 5:18:34 a. m., el SGC reportó un segundo movimiento telúrico en el mismo sector:



Magnitud: 2.4

Profundidad: 139 kilómetros

Estaciones utilizadas: 47

RMS: 1.1 segundos

Gap: 64°

Municipios cercanos:

Los Santos, a 6 km Jordán, a 7 km Zapatoca, a 15 km

Este sismo tuvo características muy similares al anterior, tanto en epicentro como en profundidad, lo que sugiere un comportamiento típico del nido sísmico activo de la región.



Tercer temblor: magnitud 2.5

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 5:31:00 a. m., apenas 12 minutos después del segundo.



Magnitud: 2.5

Profundidad: 150 kilómetros

Estaciones: 65

RMS: 0.7 segundos

Gap: 58°

Municipios cercanos:

Los Santos (7 km) Jordán (9 km) Villanueva (16 km)

