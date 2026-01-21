En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
NEILL FELIPE CUBIDES
ESPAÑA
SNEYDER PINILLA
TRANSMILENIO
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tres temblores en Colombia este miércoles, 21 de enero de 2026: magnitud y ciudades donde se sintió

Tres temblores en Colombia este miércoles, 21 de enero de 2026: magnitud y ciudades donde se sintió

Los tres movimientos telúricos ocurrieron en menos de dos horas en el mismo municipio de Santander. Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Tres temblores en Colombia este miércoles, 21 de enero de 2026: magnitud y ciudades donde se sintió
Tres temblores en Colombia este miércoles, 21 de enero de 2026: magnitud y ciudades donde se sintió -
SGC - Getty Images

Este miércoles 21 de enero de 2026 estuvo marcada por una nueva actividad sísmica en el oriente del país, específicamente en el departamento de Santander, una de las regiones con mayor recurrencia de temblores en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se registraron tres sismos de baja magnitud, ocurridos en un intervalo de menos de dos horas, con epicentro en el conocido nido sísmico de Los Santos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Confirman que entre 26 víctimas fatales de enfrentamientos de disidencias en Guaviare hay 4 menores
    Captura de pantalla
    COLOMBIA

    Confirman que entre 26 muertos de enfrentamientos entre disidencias en Guaviare hay 4 menores

  2. Entrenador de fútbol en Medellín, señalado de distribuir material explícito de menores de edad
    Luis Fernando Palacio, señalado de pornografía con menor de 18 años -
    Fiscalía / Archivo
    COLOMBIA

    Entrenador de fútbol en Medellín es señalado de distribuir material explícito de menores de edad

Aunque ninguno de los eventos representó riesgo para la población ni dejó afectaciones reportadas, sí fueron percibidos levemente por algunos habitantes de municipios cercanos. Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano hoy.

Tres temblores en Colombia hoy

El Servicio Geológico Colombiano publicó los parámetros técnicos de los tres eventos, todos localizados en una misma área geográfica y con profundidades intermedias a profundas, una característica clave para comprender su comportamiento.

Primer temblor: magnitud 2.3

El primer temblor se presentó a las 4:01:57 de la madrugada, hora local.

  • Magnitud: 2.3
  • Profundidad: 144 kilómetros
  • Hora UTC: 09:01:57
  • Latitud: 6.75°
  • Longitud: -73.15°
  • Localización: zona rural entre Los Santos y Jordán, Santander

Por su baja magnitud y la gran profundidad, este evento fue apenas perceptible y, en la mayoría de los casos, pasó desapercibido para la población.

Segundo temblor: magnitud 2.4

Minutos después, a las 5:18:34 a. m., el SGC reportó un segundo movimiento telúrico en el mismo sector:

  • Magnitud: 2.4
  • Profundidad: 139 kilómetros
  • Estaciones utilizadas: 47
  • RMS: 1.1 segundos
  • Gap: 64°
  • Municipios cercanos:
  1. Los Santos, a 6 km
  2. Jordán, a 7 km
  3. Zapatoca, a 15 km

Este sismo tuvo características muy similares al anterior, tanto en epicentro como en profundidad, lo que sugiere un comportamiento típico del nido sísmico activo de la región.

Tercer temblor: magnitud 2.5

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 5:31:00 a. m., apenas 12 minutos después del segundo.

  • Magnitud: 2.5
  • Profundidad: 150 kilómetros
  • Estaciones: 65
  • RMS: 0.7 segundos
  • Gap: 58°
  • Municipios cercanos:
  1. Los Santos (7 km)
  2. Jordán (9 km)
  3. Villanueva (16 km)

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Temblor en Colombia

Temblor de Tierra

Servicio Geológico Colombiano

Municipio de Los Santos

Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad