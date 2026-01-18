Dos temblores en Colombia este domingo, 18 de enero de 2026: epicentro y magnitud

Este domingo 18 de enero de 2026 se registraron dos temblores en distintas regiones del país, de acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano. Aunque ninguno generó afectaciones graves, ambos movimientos fueron detectados por la red sismológica nacional y despertaron la atención de las comunidades cercanas a sus epicentros.

Temblor en Antioquia | 12:45 p.m.

El primer temblor ocurrió a las 12:45 del mediodía (hora local) y tuvo como epicentro el municipio de Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia. Este sismo presentó una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, característica que suele hacer que el movimiento sea percibido con mayor claridad por la población cercana, pese a su baja magnitud.



Temblor en Santander | 1:32 p.m.

Posteriormente, a las 13:32 horas, se registró un segundo movimiento telúrico con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia. Este evento alcanzó una magnitud de 3.3 y se produjo a una profundidad de 148 kilómetros, lo que lo ubica como un sismo profundo, generalmente menos perceptible en superficie.

Por fortuna, las autoridades no reportan daños materiales, personas lesionadas ni interrupciones en servicios básicos como consecuencia de estos eventos. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y estar preparada, recordando que Colombia es un país de alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y la interacción de varias placas tectónicas.



¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Los sismos son fenómenos naturales que no se pueden predecir, pero frente a los cuales sí es posible reducir riesgos y proteger la vida mediante la preparación y una reacción adecuada. Por ello, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recomienda una serie de acciones clave antes, durante y después de un movimiento telúrico, especialmente en una ciudad como Bogotá, donde pueden sentirse eventos sísmicos originados en diferentes regiones del país.



Antes de que ocurra un sismo, la entidad sugiere contar con un plan de emergencia familiar, escolar o laboral, en el que se definan rutas de evacuación, un punto de encuentro seguro y los números telefónicos de contacto en caso de emergencia. También es fundamental identificar los lugares de mayor riesgo dentro del hogar, como ventanas, repisas, objetos pesados o elementos que puedan caer.



Durante un sismo, la principal recomendación es mantener la calma y evitar el pánico colectivo. Mientras el movimiento continúa, las personas deben ubicarse en lugares seguros, lejos de puertas, ventanas, lámparas u objetos que puedan desprenderse, sin intentar evacuar mientras el temblor esté activo. El uso de ascensores está totalmente desaconsejado, ya que puede representar un alto riesgo.

Una vez finalizado el movimiento telúrico, los Bomberos de Bogotá recomiendan evacuar de manera ordenada, utilizando las escaleras y siguiendo las rutas previamente establecidas. Es importante dirigirse al punto de encuentro y verificar el estado de las personas cercanas, prestando especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

En caso de observar daños estructurales, fugas de gas, cortocircuitos o personas lesionadas, se debe reportar la situación de inmediato a la Línea de Emergencias 123, sin intentar ingresar nuevamente a edificaciones que puedan estar comprometidas. Las autoridades recuerdan que algunos daños pueden parecer leves, pero representar riesgos importantes.

