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Turista británico falleció ahogado en playas de Cartagena: había viajado a la ciudad para casarse

Lo que sería un viaje de bodas terminó en tragedia tras la muerte de un turista extranjero en playas de Cartagena. Autoridades hacen un llamado para prevenir tragedias.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Turista británico falleció ahogado en playas de Cartagena: había viajado a la ciudad para casarse
Había viajado a la ciudad para casarse -
Noticias Caracol

Lo que debía ser uno de los momentos más felices en la vida de una pareja terminó en tragedia en las playas de Cartagena. Un turista británico, identificado como James Winkles, de 30 años, falleció este fin de semana tras ahogarse mientras disfrutaba del mar en el sector de El Laguito, donde había llegado con el propósito de celebrar su boda junto a su prometida.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el hombre ingresó al agua en medio de condiciones marítimas adversas, marcadas por fuertes vientos y oleaje elevado en la costa Caribe. Estas circunstancias, que ya habían sido advertidas previamente por las autoridades marítimas, habrían sido determinantes en el desenlace fatal.

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Testigos del hecho relataron los angustiosos momentos que se vivieron en la playa. Carlos Iriarte, trabajador del sector, narró a Noticias Caracol cómo encontraron al joven en estado crítico: “Cuando yo llegué al muchacho, nos lo encontramos aquí ahogándose en las playas… llamamos a las autoridades, las autoridades vinieron y sacaron el cuerpo”. Aunque intentaron auxiliarlo, el hombre murió.

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El mismo testigo también expresó el impacto emocional que dejó la tragedia, especialmente en la pareja del fallecido. “En ese momento me dio dolor ver a la muchacha (su prometida), porque ellos no son de aquí, son extranjeros”, comentó.

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Este lamentable episodio ocurre en un contexto de reiteradas advertencias por parte de las autoridades sobre las condiciones climáticas en la región. El capitán de navío Alexis Grattz había señalado la importancia de atender las recomendaciones oficiales: “Se recomienda a la comunidad y al gremio marítimo en general consultar los pronósticos locales publicados en la página web de CIOH Caribe, así como seguir las instrucciones de las capitanías de jurisdicción y entidades territoriales”.

La muerte de Winkles no es un hecho aislado en este sector turístico. Según reportes recientes, situaciones similares se han registrado anteriormente bajo condiciones climáticas complejas. Uno de los casos recordados es el del joven chef Samuel Peñate, de 21 años, quien también perdió la vida en circunstancias similares el pasado mes de febrero en medio del frente frio. “Les dicen que no se metan cuando el mar está picado, pero no hacen caso; esos son los resultados”, agregó Carlos, reflejando la preocupación de la comunidad local frente a la falta de precaución de algunos bañistas.

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La tragedia enluta no solo a la familia del turista británico, sino que también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención y la conciencia sobre los riesgos del mar, especialmente en temporadas de condiciones climáticas adversas. Lo que comenzó como un viaje para celebrar el amor terminó convirtiéndose en una dolorosa historia que hoy genera consternación tanto en visitantes como en habitantes de Cartagena.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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