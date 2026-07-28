Últimos días para pagar el impuesto vehicular en Antioquia: evite sanciones e intereses

A pocos días de que venza el plazo para pagar el impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026, la Gobernación de Antioquia recordó a los propietarios de vehículos automotores que la fecha límite para cumplir con esta obligación tributaria sin sanciones ni intereses es el 31 de julio. La administración departamental también anunció la ampliación de los horarios de atención durante los últimos días del calendario con el fin de facilitar el proceso a los contribuyentes.

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Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que no dejen el trámite para última hora y eviten asumir costos adicionales por el incumplimiento en el pago.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, hasta el 31 de julio los propietarios de vehículos podrán realizar el pago del impuesto vehicular correspondiente a 2026 sin que se generen sanciones ni intereses.



La administración departamental también recordó que quienes no cumplan con esta obligación dentro del plazo establecido podrán enfrentar una sanción mínima de 262.000 pesos, además de los intereses que correspondan.



Horarios para la atención

Con el propósito de atender la mayor demanda de usuarios durante los últimos días del plazo, la Gobernación anunció una ampliación en los horarios de atención tanto en la central de liquidaciones como en la línea de atención a la ciudadanía.

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La Central de Liquidaciones del Impuesto Vehicular atenderá en los siguientes horarios:



27 y 28 de julio: de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 29, 30 y 31 de julio: de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.

Por su parte, la Línea de Atención a la Ciudadanía (604 409 9000) tendrá el siguiente horario:



27 y 28 de julio: de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 29 y 30 de julio: de 7:30 a.m. a 8:00 p.m.

de 7:30 a.m. a 8:00 p.m. 31 de julio: de 7:30 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Últimos días para pagar el impuesto vehicular, sin sanciones ni intereses 🚙 🏍️



✴Ampliamos los horarios de atención para que puedas liquidar tus obligaciones de vigencias anteriores y aprovechar los descuentos.



👉Ingresa a https://t.co/9VmKh7o6Cg pic.twitter.com/sCNVHyve8j — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) July 28, 2026

Así puede realizar el pago

La Gobernación de Antioquia indicó que los contribuyentes pueden generar la declaración del impuesto de manera virtual, para lo cual únicamente deben ingresar el tipo y número de identificación del propietario, además de la placa del vehículo.

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Esta herramienta permite realizar el trámite de forma rápida y acceder a la liquidación correspondiente para efectuar el pago dentro del plazo establecido.

Además, los canales habilitados para hacer el pago en efectivo son:



Punto de pago (Multibanco)

Efecty

4-72 (Correo y mucho más)

Puntored

Grupo AVAL

Super GIROS

Grupo Éxito

Las autoridades recordaron que el beneficio de descuentos ya finalizó. Hasta el 30 de abril estuvo vigente un descuento del 20 % para vehículos eléctricos, 15 % para híbridos y 10 % para los demás vehículos automotores. A partir de esa fecha y hasta el 31 de julio, el impuesto debe pagarse sin descuento.

Finalmente, la Gobernación reiteró el llamado a los propietarios de vehículos para que aprovechen los últimos días del calendario tributario y cumplan con esta obligación antes del vencimiento. Además de evitar sanciones e intereses, la administración departamental destacó que el recaudo del impuesto vehicular contribuye a financiar programas dirigidos a las familias más vulnerables de Antioquia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co