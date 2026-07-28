En imágenes | Así quedó camioneta donde estaba comandante de la Policía tras atentado en Cúcuta

Un nuevo hecho de inseguridad generó temor en el nororiente de Colombia tras un nuevo ataque contra un miembro de la Fuerza Pública. El comandante de la Estación de Policía de Puerto Santander fue atacado en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander, mientras se trasladaba. El caso se registró en la vía que conduce de Aguaclara hacia Puerto Santander, por el sector donde está ubicada la Parroquia de Los Milagros.

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Un vehículo blindado, de placas OKL431, fue el blanco de este ataque por parte de actores criminales. La camioneta había salido desde Puerto Santander con destino a Cúcuta, capital del departamento, cuando fue interceptada por ilegales en horas de la tarde de este martes 28 de julio.

Según informes, el vehículo inicialmente fue atacado con un artefacto explosivo improvisado que detonó al instante. Tras la explosión, se desataron hostigamientos con ráfagas de fusil, lo que causó temor entre la población que fue testigo de esta acción criminal.



Los ocupantes de la camioneta blindada, afortunadamente, resultaron ilesos tras el atentado. Se trata del mayor José Luis Vargas Manrique, comandante de la Estación de Policía de Puerto Santander, y del patrullero Holguer Jaimes, quien conducía el vehículo en el momento del ataque. En imágenes grabadas por testigos, la parte izquierda del automotor quedó totalmente afectada, en cerca del 80 %.



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Uno de los factores clave que permitió que los dos uniformados terminaran ilesos fue la rápida reacción del conductor. El patrullero logró maniobrar el vehículo y llegar a una de las vías principales del municipio de Puerto Santander, donde quedó estacionada la camioneta. "Resultaron ilesos, y de milagro", aseguran las autoridades, aunque fue realmente el blindaje el que los protegió. En la zona se despliega a esta hora una comisión especial de la Policía Nacional.

Cabe recordar que en esta zona delinque el grupo ilegal ELN, pero hasta el momento no se ha dicho de manera oficial que ese actor armado sea el responsable de este nuevo ataque. Por eso, serán las investigaciones de las autoridades las que esclarezcan este nuevo hecho de violencia.

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Con reportería de Richard Quiñonez

María Paula Rodríguez Rozo

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