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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mujer habría sido víctima de feminicidio tras ser golpeada con una tabla: dos menores vieron todo

Mujer habría sido víctima de feminicidio tras ser golpeada con una tabla: dos menores vieron todo

Vecinos de la víctima entraron para socorrer a la mujer, quien estaba tendida en el suelo.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 28 de jul, 2026
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María Mercedes, asesinada en Caldas
Redes y Getty Images

María Mercedes Ortiz Carvajal perdió la vida tras ser víctima de una presunta agresión con elemento contundente. Y dos de sus hijas vieron todo. Los hechos, que podrían enmarcarse como feminicidio, ocurrieron en Anserma, en el departamento de Caldas, donde las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el asesinato dela mujer de 42 años, sucedido en el barrio Galicia.

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El caso es investigado como un posible feminicidio. Según la información preliminar, la víctima se había trasladado recientemente desde el municipio de Mistrató, en Risaralda, para establecerse en Anserma junto a su familia.

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De acuerdo con las autoridades, la mujer convivía con dos hijas menores de edad, quienes presuntamente presenciaron el ataque. De acuerdo con el relato divulgado por Blu Radio, una de las menores salió de la vivienda para pedir auxilio a una vecina y aseguró que un hombre había agredido a su madre, al parecer golpeándola en la cabeza con una tabla.

Tras recibir el llamado de emergencia en horas de la mañana que daba cuenta de los hechos, habitantes del sector ingresaron al inmueble y encontraron a la mujer tendida en el piso. Posteriormente dieron aviso a la Policía y al Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al llegar al lugar tras la agresión con un objeto contundente. Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades buscan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Ofrecen recompensa para dar con el responsable

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Luego de un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Anserma, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar al responsable (o responsables) del crimen. La administración rechazó el hecho y aseguró que continúan las labores de recolección de pruebas y demás actuaciones investigativas para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.

Las personas que tengan información relacionada con este homicidio pueden comunicarse de manera confidencial a la línea 320 296 9323, donde las autoridades garantizan absoluta reserva. Como muestra de rechazo a este hecho de violencia, en el municipio también fue convocada una velatón para la noche de este martes 28 de julio.

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María Paula Rodríguez Rozo
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