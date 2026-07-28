Murió Plinio Apuleyo Mendoza, reconocido periodista, escritor y diplomático colombiano

A sus 94 años de edad, Plinio Apuleyo Mendoza dio el último respiro de vida que marcó el fin de una carrera profesional prolífica en el ámbito público. Así se confirmó este 28 de julio, tras una temporada en la que padeció complicaciones de salud. Su vida estuvo marcada por una destacada trayectoria profesional, que le dio renombre entre periodistas y políticos. Además, tuvo cercanía con el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y también fue esposo de Marvel Moreno, destacada escritora barranquillera, con quien estuvo casado desde 1962 hasta 1980, culminando la relación en un vínculo amistoso.

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Nacido en Tunja, Boyacá, el 1 de enero de 1932, Mendoza desarrolló una trayectoria de más de siete décadas, en las que se desempeñó como novelista, ensayista, columnista y representante diplomático de Colombia en distintos países. A lo largo de su carrera también fue una de las voces más influyentes del periodismo de opinión en el país. Mendoza ocupó importantes cargos en el servicio diplomático colombiano y dirigió la revista Semana entre 1982 y 1983. Durante más de tres décadas fue columnista de El Tiempo, labor por la que recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2021, el Gobierno colombiano le otorgó la Orden de Boyacá en el grado de Comendador como reconocimiento a su trayectoria.

Uno de los aspectos más recordados de su vida fue la estrecha amistad que mantuvo con Gabriel García Márquez. Ambos compartieron años de formación intelectual y esa relación dio origen a El olor de la guayaba (1982), un libro de conversaciones considerado una obra fundamental para comprender la vida y el proceso creativo del autor de Cien años de soledad. A pesar de las diferencias políticas que surgieron con el paso del tiempo, conservaron un vínculo personal que quedó reflejado en varias publicaciones posteriores.



En el ámbito literario publicó novelas, libros de cuentos y ensayos políticos. Entre sus obras más conocidas se encuentran Años de fuga, El desertor y Cinco días en la isla. Sin embargo, alcanzó gran notoriedad internacional con el ensayo Manual del perfecto idiota latinoamericano (1996), escrito junto a Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, en el que planteó una crítica al populismo y a los modelos políticos predominantes en América Latina.



Su pensamiento evolucionó desde la simpatía por los movimientos revolucionarios de mediados del siglo XX hacia posiciones liberales y de fuerte crítica a los regímenes autoritarios; una postura que marcó buena parte de sus columnas, ensayos y apariciones públicas durante las últimas décadas. A partir de la década de 1980, Mendoza profundizó su tránsito hacia el análisis sociopolítico desde una perspectiva liberal clásica y de crítica frontal a las organizaciones insurreccionales. Libros como Zonas de fuego: la guerrilla en Colombia (1989), Los retos del poder (1991), El sol sigue saliendo (1994) y Fabricantes de miseria (1997) expusieron su visión sobre el impacto de la violencia armada en las instituciones democráticas colombianas.

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Mendoza fue blanco directo del conflicto armado colombiano. En diciembre de 1999, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le envió una carta bomba a su residencia en Bogotá, artefacto que no llegó a detonar. Durante los dos mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Mendoza respaldó públicamente la política de Seguridad Democrática, defendió el papel de las Fuerzas Militares y manifestó una oposición abierta a los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las FARC, argumentando la existencia de riesgos para el Estado de derecho.

Todavía se desconoce cuál fue la causa de muerte de Plinio Apuleyo Mendoza, pero, tan pronto se conoció la noticia, partidos políticos, personalidades, periodistas y seguidores lamentaron su partida.

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María Paula Rodríguez Rozo

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