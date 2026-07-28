A plena luz del día, hombre atacó con arma cortopunzante a una mujer frente a una amiga

En Cali, capital de Valle del Cauca, se reportó un ataque contra una mujer por parte de un hombre que, por los videos que han circulado en redes sociales, conocía a la víctima y por las prendas que usaban, que eran iguales, trabajarían en la misma parte. Los hechos, según se ha informado, se produjeron en la tarde del 27 de julio, en la carrera 5 con calle 14 y fue captado por cámaras de seguridad y videos de testigos. (Lea también: Las hipótesis que trabajan autoridades en torno a la búsqueda de la bebé de María Camila Potosí)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Policía Metropolitana de Cali acudió a la zona y detuvo al señalado atacante, que antes de ser trasladado en una patrulla, intentó quitarle el arma a uno de los uniformados que estaban atendiendo el hecho.



¿Cómo se produjo el ataque?

En las imágenes se ve al sujeto discutir con la joven y otra mujer intenta separarlos y alejar a su amiga del hombre. Cuando se interpone entre ellos, el agresor saca un arma cortopunzante y empieza a causarle heridas en la espalda a su víctima. Otro compañero se da cuenta de lo que ocurre y agarra al atacante en un intento desesperado por evitar que continúe lesionando a la mujer.

Más personas llegan al lugar y someten al hombre, al tiempo que le quitan el cuchillo y lo tiran a un lado de la calle. Otro testigo lo recoge del piso y lo aleja del agresor. Al otro costado está la víctima tendida en el suelo mientras se escucha gente gritar “llamen el taxi”, para poder llevar a la herida a un centro asistencial. Por lo menos cinco personas se unen para alzarla y llevarla al vehículo de servicio público que está esperando.



Varias personas se quedan con el agresor y algunos lo golpean ocasionalmente hasta que llegan los policías para detenerlo y presentarlo ante la justicia.



El teniente coronel José López, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que “la rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de un hombre, señalado de agredir con arma cortopunzante a una mujer en el centro de Cali” y “donde los uniformados atendieron de manera inmediata el llamado de la ciudadanía”. Agregó que el capturado “fue trasladado para dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

Publicidad

Sobre la mujer herida, que sobrevivió al violento ataque, expresó que “a través de la Patrulla Púrpura, se brinda acompañamiento permanente a la víctima y a su núcleo familiar, articulando las rutas de atención y protección con las entidades competentes”, y expresó su rechazo contundente a cualquier manifestación de violencia basada en género, por lo que pidió a la ciudadanía denunciar este tipo de hechos a través de la línea de emergencia 123 y 155.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL