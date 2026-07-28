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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Las hipótesis que trabajan autoridades en torno a la búsqueda de la bebé de María Camila Potosí

Las hipótesis que trabajan autoridades en torno a la búsqueda de la bebé de María Camila Potosí

Las autoridades en Cali se encuentran tras la búsqueda de la bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años y con 8 meses de embarazo hallada muerta en el río Meléndez.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de jul, 2026
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En Cali, las autoridades conformaron un grupo especial de búsqueda para ubicar a la bebé de María Camila Potosí, la joven que fue asesinada el pasado 16 de julio mientras se encontraba embarazada. Hasta ahora, no se conoce el paradero de la menor.

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El operativo se desarrolla con el apoyo de la comunidad en sectores como Meléndez, Polvorines, Alto de Santa Elena y la cuenca del río, con el propósito de recopilar información y encontrar pistas que permitan establecer dónde está la bebé.

“Estamos entregando estos volantes para que la ciudadanía, por favor, entregue toda información que ayude en el esclarecimiento del caso de María Camila Potosí. Están los bomberos, la Defensa Civil, el Ejército Nacional, la Policía Nacional. Con la participación ciudadana., estamos buscando por la cuenca cualquier pista que nos ayude al esclarecimiento de este atroz crimen. El mensaje es que no descansaremos hasta encontrar a los culpables y esto no quedará impune.”, dijo Jorge Romero, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

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Pese a que las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que contribuya al esclarecimiento de los hechos, el caso sigue rodeado de interrogantes. Uno de los principales es qué ocurrió con la bebé.

Autoridades manejan dos hipótesis sobre qué habría pasado con la bebé

En declaraciones a Noticias Caracol, el general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que “se han recibido algunas informaciones, algunas llamadas que mencionarían que precisamente la bebé desafortunadamente no habría sobrevivido y obviamente hace una parte de la hipótesis que estamos trabajando y por eso se ha activado una búsqueda en el sector. También estamos trabajando sobre la hipótesis que podría estar viva la bebé, toda vez que no hay confirmación frente a ello y por eso también tenemos un equipo investigativo tanto de policía judicial como de inteligencia y nuestro Gaula haciendo la búsqueda”.

La gravedad del caso también llevó a la Personería de Cali a fortalecer el acompañamiento a los familiares de la víctima. Al respecto, Gerardo Mendoza, personero de Cali, aseguró que el apoyo se brinda “con el propósito de brindar atención integral, orientación y respaldo institucional durante este difícil proceso. Asimismo, la entidad continúa haciendo seguimiento al caso y reitera el llamado a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en las investigaciones”.

Mientras avanzan las labores de búsqueda y las investigaciones judiciales, los familiares de María Camila Potosí mantienen la esperanza de encontrar con vida a la bebé.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE VALENTINA GALLEGO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

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