En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  /  Ajustan el horario de movilidad en la variante de la vía al Llano: desde cuándo y cómo funcionará

Ajustan el horario de movilidad en la variante de la vía al Llano: desde cuándo y cómo funcionará

La ANI anunció este viernes un cambio en los horarios de movilidad en la variante de la vía al Llano. La autoridad tiene en cuenta el tráfico diferencial que se puede dar durante la semana de receso de octubre.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Ajustan el horario de movilidad en la variante de la vía al Llano: desde cuándo y cómo funcionará
La vía al Llano continúa en obras para permitir el paso normal del tráfico.
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad