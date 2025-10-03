Ajustan el horario de movilidad en la variante de la vía al Llano: desde cuándo y cómo funcionará

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer este viernes que los horarios de movilidad en la variante de la vía al Llano, que conecta Bogotá y Villavicencio, van a cambiar. "Con el propósito de buscar alternativas en la mejora de la movilidad de todos los actores viales que transitan por el corredor, en el PMU realizado el día de hoy", se lee en un comunicado.

La ANI dijo que aprobó la puesta en marcha de un ajuste de los horarios de paso por el corredor a partir de mañana sábado 4 de octubre desde las 12:00 a. m. "Dado que no va a haber restricción a ningún tipo de vehículo y se ha solicitado no restringir el ingreso al corredor; es importante resaltar que en caso de que la cola de vehículos pueda llegar a inmediaciones de los túneles se hará necesario realizar cierres", agregaron en el texto.

La entidad aseguró que este cambio en los horarios de movilidad en la variante en la vía al Llano fueron solicitadas y consensuadas entre los representantes de los distintos gremios de transportadores de carga, de pasajeros, la veeduría de la vía Bogotá, Villavicencio y los alcaldes municipales. Asimismo, dijeron que las medidas fueron analizadas en el marco del Comité de Seguimiento del PMT.



¿Cómo serán los horarios de movilidad en la variante en la vía al Llano?

El horario de paso por el corredor de la vía al Llano será modificado implementando tres horas para cada uno de los sentidos de circulación, iniciando a las 12 a. m. del 4 de octubre de 2025. "Durante la semana de receso escolar se implementará para el plan éxodo (Bogotá – Villavicencio) un reversible desde Bogotá hasta el sector de la variante del K18 (sector de Chipaque) en el horario de las 6:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. los días 4 y 11 de octubre". Así serán los horarios:



Horario Sentido 12:00 a. m. - 3:00 a. m. Bogotá - Villavicencio 3:00 a. m. - 6:00 a. m. Villavicencio - Bogotá 6:00 a. m. - 9:00 a. m. Bogotá - Villavicencio 9:00 a. m. - 12:00 p. m. Villavicencio - Bogotá 12:00 p. m. - 3:00 p. m. Bogotá - Villavicencio 3:00 p. m. - 6:00 p. m. Villavicencio - Bogotá 6:00 p. m. - 9:00 p. m. Bogotá - Villavicencio 9:00 p. m. - 12:00 a. m. Villavicencio - Bogotá

Plan retorno en semana de receso por la variante en la vía al Llano

Para el Plan retorno (Villavicencio- Bogotá), el lunes festivo 13 de octubre se implementará el reversible con cierre total al tránsito de los vehículos del sentido Bogotá - Villavicencio, a partir de la 1.00 p. m. en el sector del semáforo de UVAL, el último vehículo de ese sentido pasará por el K18 a las 3:00 p. m. "Se espera que todo el tráfico hacia Bogotá esté en un solo sentido desde Villavicencio a partir de las 5:00 p. m. El paso nuevamente por la variante del K18 para el sentido Bogotá -Villavicencio reiniciará a partir de las 12:00 a. m. del día 14 de octubre de 2025 para todo tipo de vehículo".

La ANI agregó que la restricción de carga no aplicará para los días viernes 3 y 10 de octubre. "Con el fin de que no haya vehículos de carga al inicio del horario del reversible del sábado. Los domingos 5 de octubre y 12 de octubre la restricción de carga aplicará en el horario de las 02:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. para el sentido Villavicencio – Bogotá". El lunes festivo 13 de octubre la restricción de carga será total en ambos sentidos (sin excepciones) en el horario establecido entre las 12:00 a. m. y hasta las 12:00 a. m. del martes 14 de octubre de 2025.



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL