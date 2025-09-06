Video de grave caso de violencia contra la mujer en centro comercial de Floridablanca

En el quinto piso de un centro comercial de Floridablanca, Santander, se registró el pasado viernes, 5 de septiembre, un grave caso de violencia contra la mujer. La víctima, identificada como Doralba Graciano, fue traslada a un centro médico con heridas de arma cortopunzante.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron hacia la 1:30 de la tarde cuando la mujer, que caminaba por el quinto piso del centro comercial, se encontró con quien sería su expareja sentimental.



El video de la agresión

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el sujeto, que iba con una camiseta verde y con un casco en la mano, la increpa, la persigue mientras ella intenta cambiar de dirección y hasta le lanza una patada ante la mirada atónita de otras personas que transitan por allí. A los pocos segundos, el hombre toma con su mano derecha un cuchillo que lleva guardado en la pretina del pantalón y la agrede en el abdomen.

Tras herirla, en el video se ve que la mujer camina en busca de ayuda, mientras el sujeto guarda el arma cortopunzante de nuevo en su pantalón y se aleja en sentido contrario, pero al parecer sigue gritándola. Sin embargo, nadie lo detiene.



La mujer fue llevada al Hospital Internacional de Colombia, al que ingresó con una herida en la parte baja del abdomen, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Aún no hay reportes oficiales sobre su estado, pero las autoridades han informado la activación de la ruta de atención para víctimas de violencia, que le brindará el respectivo acompañamiento psicosocial.

¿Qué se sabe del agresor?

De acuerdo con los datos recopilados por medios locales, Doralba les comentó a las autoridades que no era la primera vez que era víctima de agresiones por parte de este hombre y que en ocasiones anteriores la había amenazado de muerte.

El sujeto responsable del ataque sería Oriel Trujillo Martínez, de 44 años, y la Policía Metropolitana de Bucaramanga se encuentra adelantando las investigaciones para dar con su paradero. Sería procesado por violencia de género.



Comunicado del centro comercial

Por medio de un comunicado, el centro comercial Parque Caracolí rechazó lo sucedido en sus instalaciones: "El hecho ocurrió de manera rápida y repentina. Nuestro equipo de seguridad reaccionó de inmediato, activando protocolos de emergencia, priorizando la atención y el traslado oportuno de la víctima a un centro médico, en donde está recibiendo el cuidado necesario. Parque Caracolí rechaza enfáticamente cualquier forma de violencia, en especial aquella ejercida contra las mujeres. Reiteramos a la comunidad que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra prioridad".



Líneas de atención en Colombia:

Si usted o algún conocido es víctima de violencia intrafamiliar lo puede reportar y solicitar apoyo en estas líneas:

Línea 123: emergencias.

Línea 155: orientación nacional para mujeres víctimas de violencia.

Línea 122: denuncias ante la Fiscalía.

Línea Púrpura Bogotá (018000112137): atención especializada para mujeres.

WhatsApp Fiscalía: 3202391685, 3208655450, 3202391320.

Denunciar es un paso fundamental para romper el ciclo de violencia y acceder a protección legal y psicológica.