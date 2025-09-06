Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
ESMERALDA FERRER
METRO DE BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video de grave caso de violencia contra la mujer en centro comercial de Floridablanca

Video de grave caso de violencia contra la mujer en centro comercial de Floridablanca

Una mujer fue atacada a cuchillo por su expareja en el quinto piso de un centro comercial de Floridablanca. El señalado, que tendría denuncias previas, huyó del lugar.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: septiembre 06, 2025 11:36 a. m.
Comparta en:
Ataque a mujer en centro comercial de Floridablanca
Atacan a cuchillo a una mujer en centro comercial de Floridablanca
Archivo/Videos cámaras de seguridad