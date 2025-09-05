Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Video del momento exacto de la explosión de camión bomba en Cali: hombre se bajó del camión

Video del momento exacto de la explosión de camión bomba en Cali: hombre se bajó del camión

En las imágenes se ve a un sujeto alejándose corriendo tras abandonar el vehículo, que segundos después detonó, justo cuando pasaba un taxi. El atentado terrorista dejó seis muertos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:07 p. m.
Video del momento exacto de la explosión de camión bomba en Cali y el hombre que bajó del camión
Momento de la explosión -
Noticias Caracol