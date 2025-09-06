Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Video | En Medellín, motociclista quedó atrapado luego de chocar con el tranvía: hubo dos heridos

Al parecer, el conductor de la moto conducía por le carril exclusivo del tranvía y terminó atrapado entre el tren y un poste de electricidad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 06, 2025 12:58 p. m.
El motociclista y un pasajeros fueron enviados al hospital -
Colprensa / Redes sociales