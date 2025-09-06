Video | En Medellín, motociclista quedó atrapado luego de chocar con el tranvía: hubo dos heridos

En la noche del 5 de septiembre se presentó un accidente de tránsito en el centro oriente de Medellín en el que se vio involucrado un motociclista que quedó atrapado entre el tranvía de la ciudad y uno de los postes de las redes eléctricas del sistema en el sector de Buenos Aires.

Al parecer, un acto de imprudencia por parte del motociclista sobre el corredor exclusivo del tranvía fue la causa que provocó el incidente.

Un testigo de los hechos señaló que “todos los días tenemos personas en este barrio que circulan sin ningún cuidado ni protección. Tenemos a una persona que se metió entre el tubo y el tranvía sin protección; sin casco, sin guantes, sin nada, y aparte de eso en moto. Todos los días circulan motos por acá, diariamente se caen en los rieles y manejan sin casco ni cuidado”.



La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que tanto el motociclista como uno de los pasajeros del tranvía resultaron heridos, por lo que tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario.

Durante varios minutos no funcionó el tranvía por esta zona ya que organismos de recate tuvieron que hacer presencia en el sitio para rescatar al conductor de la moto y al ciudadano que resultó herido.

Transitar por el carril del tranvía de Medellín está prohibido

La Secretaría de Movilidad de Medellín hizo un llamado urgente a los conductores para que no transiten por el carril exclusivo del tranvía, una infraestructura clave para el sistema de transporte público masivo. Esta advertencia surge tras varios reportes de vehículos particulares que han invadido el carril del tranvía, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, peatones y los mismos conductores.

La entidad recordó que esta vía está diseñada para el paso exclusivo del tranvía, y que su invasión puede generar accidentes graves, además de afectar la operación del sistema. Las autoridades enfatizaron que circular por esta zona constituye una infracción de tránsito, sancionada con multas económicas y posibles inmovilizaciones del vehículo.

Este llamado busca preservar la seguridad vial y garantizar el buen funcionamiento del sistema de transporte, promoviendo una cultura de respeto por las normas y por los espacios destinados al transporte público.

