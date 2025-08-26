Video: taxi terminó de cabeza luego de accidente de tránsito en San Javier, Medellín

Un accidente de tránsito que ocurrió en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, terminó con un taxi de cabeza y otro vehículo sobre una zona verde. El hecho se dio en la mañana de este lunes 25 de agosto, cuando el vehículo de servicio público llevaba a varios a pasajeros hasta su destino.

De acuerdo con información compartida por el medio local Q'hubo Medellín, el siniestro vial se dio en la carrera 94 con la calle 48D, en el barrio La Pradera, específicamente en la comuna 13 de la capital antioqueña. Las autoridades de tránsito atendieron el accidente, en donde no encontraron heridos de gravedad, a pesar de que el vehículo tipo taxi quedó completamente de cabeza.

En un video compartido en redes sociales se puede ver el momento en el que los ocupantes de los vehículos se encuentran sentados y otros acostados en el pavimento tras el choque. El medio citado explicó que las causas del siniestro aún no han sido definidas por las autoridades. Se cree que uno de los conductores perdió el control de su vehículo, provocando un choque contra un árbol que después llevó al volcamiento del taxi.



De acuerdo con la ficha oficial emitida por las autoridades de tránsito de Medellín, en el accidente también se vieron involucrados otros dos vehículos. "Ayer se presentó accidente de tránsito en San Javier, involucrados un vehículo particular y un taxi, el cual termina volcado. Varios lesionados", se lee en la cuenta de X Denuncias Antioquia, una de las que compartieron el video de cómo quedó el taxi tras el siniestro vial.

#Medellín/ Ayer se presentó Accidente de tránsito en san Javier involucrados un vehículo particular y un taxi el cual termina volcado, varios lesionados pic.twitter.com/FkEgHhWovL — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 26, 2025

El pasado domingo 29 de junio se registró un grave accidente de tránsito en la vía Medellín–Santa Fe de Antioquia, a la altura del sector Piedra Negra, en jurisdicción del municipio de San Jerónimo, occidente antioqueño. El hecho ocurrió sobre las 7:14 a. m. Las autoridades de tránsito del departamento informaron que el siniestro vial dejó un saldo de tres personas fallecidas y una persona lesionada.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de San Jerónimo, la concesión vial Devimar y uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia. A través de un comunicado, el teniente coronel, Edwin Ricardo Arguello, jefe de la seccional de Tránsito, informó que el hecho se reportó exactamente sobre el kilómetro 27+432, en la ruta 620A de la vía nacional Santa Fe de Antioquia a Medellín.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICAS CARACOL