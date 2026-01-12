¿Yeison Jiménez quería dejar la música? Diva Jessurum reveló sus conversaciones con el artista

La repentina partida de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo en Boyacá ha dejado un vacío inmenso en la música popular colombiana. Diva Jessurum, directora de Se dice de mí y una de las amigas más cercanas del artista, compartió en una entrevista con Noticias Caracol detalles profundos y conmovedores sobre la faceta más íntima del cantante, revelando que, pese a estar en la cima de su carrera, ‘El Aventurero’ ya planeaba alejarse de los escenarios.



Según Diva, el intérprete manzanareño era un hombre profundamente dedicado a su familia, que encontraba su verdadera felicidad en su finca de descanso en Fusagasugá, Cundinamarca, y rodeado de sus caballos. Sin embargo, detrás del éxito y la energía que proyectaba en cada show, según la presentadora, existía un agotamiento físico y emocional acumulado tras décadas de esfuerzo ininterrumpido.



El deseo de un retiro temprano

Diva destacó que Yeison, quien comenzó a trabajar desde muy niño para ser el proveedor de su hogar, sentía que ya había cumplido su cuota de sacrificio con la música. El artista le había manifestado su intención de tomarse un respiro significativo al cumplir los 35 años. Sobre este anhelo de retirarse, Jessurum relató con palabras del propio artista: "Él me dijo que cada día quería hacer menos conciertos y dedicarse más a su finca, que era su gran pasión. Estaba un poco cansado porque tenía serios problemas de salud. Estaba muy agotado, le costaba mucho conciliar el sueño”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Diva sostuvo que “Él me decía: 'En este momento la música ya es para los dulces'. Él estaba construyendo un hotel, tenía otro hotel, unas propiedades en Miami para alquilarlas. Entonces él quería un poco como vivir de las rentas que le daban las propiedades y también vivir de la finca, de la ganadería, de los caballos, porque realmente él era un campesino que se volvió cantante".



El peso de la fama y los problemas de salud de Yeison Jiménez

La presentadora explicó que el desgaste de Yeison no era solo cansancio común, sino que su cuerpo estaba pasando factura por los años de "trasnocho" y las secuelas de sus trabajos de infancia. Diva reveló que el cantante manzanareño sufría de problemas en la columna y una afectación visual grave originada en su época de trabajador en Corabastos, donde el polvo de los sacos dañó sus ojos, impidiéndole manejar de noche y causándole molestias extremas con las luces de los escenarios.

Más allá de lo físico, el deseo de Yeison nacía de una necesidad de recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos. En un relato íntimo, Jessurum citó la reflexión del cantante sobre su rol como padre y la presión de la industria: "Me dijo que ‘este es el momento de pensar en mí. Negra, mira, en los últimos 10 años de mi vida me la he pasado complaciendo a todo el mundo, teniendo que ir a comer cuando quería ir a dormir, teniendo que ir a atender gente cuando yo quería descansar o estar en familia, perdiéndome el nacimiento de mi hija Taliana, perdiéndome el crecimiento de mis niños, de muchos momentos en los que quise ver crecer a mis hijos en acontecimientos especiales y no podía por estar por estar concentrado trabajando... Ahora ya yo quiero priorizar en mí, quiero pensar en mí porque nadie piensa en mí y yo no puedo ser una máquina que se dedique solo a producir... Yo quiero ser más padre de familia que cantante".



Finalmente, a pesar de los planes de retiro y los proyectos que quedaron truncados, como una bioserie y un documental sobre su vida, Diva enfatizó en que Yeison Jiménez fue un hombre extremadamente organizado, que dejó a su familia protegida y direccionada. El artista no solo fue el eje económico, sino el guía que impulsó a su esposa, hermanos y padres a ser autosostenibles. “Yeison dejó todo direccionado, un tipo muy organizado”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias