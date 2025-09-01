Así están los precios en Corabastos hoy, 1 de septiembre de 2025: papa, carne, pollo y más

La Central Mayorista de Abastos de Bogotá, conocida como Corabastos, es uno de los principales centros de distribución de alimentos en Colombia. Diariamente, comerciantes, productores y consumidores llegan a este espacio para realizar transacciones de productos agrícolas, pecuarios y procesados. Muchos colombianos, especialmente en la capital, revisan diariamente el boletín de precios de Corabastos para mantenerse al día de los cambios en las tarifas de los productos más importantes de la canasta familiar.

El boletín de precios diario publicado por Corabastos incluye información sobre frutas, verduras, tubérculos, carnes, pescados, lácteos, huevos y productos procesados. Noticias Caracol le comparte los valores de referencia para algunos de los productos más representativos de la canasta familiar.



Boletín de precios Corabastos 1 de septiembre de 2025

Precio de la papa

La papa es uno de los productos de mayor consumo en los hogares colombianos. En Corabastos, el precio de este producto se ubicó en un rango entre $800 y $2.800 por unidad. Estos valores pueden variar según la calidad, el origen y el volumen de compra. Vea aquí el listado completo:



Papa criolla lavada: el bulto tiene un costo de $190.000

Papa criolla sucia: el bulto tiene un costo de $135.000

Papa pastusa: el bulto tiene un costo de $35.000

Papa R12 industrial: el bulto tiene un costo de $55.000

Papa R12 negra: el bulto tiene un costo de $55.000

Papa R12 roja: el bulto tiene un costo de $35.000

Papa sabanera: el bulto tiene un costo de $125.000

Papa suprema: el bulto tiene un costo de $35.000

Papa tocarre: el bulto tiene un costo de $100.000

Precio de la carne

La carne de res se ofrece en diferentes cortes, cada uno con precios específicos. Los rangos de precios están entre 18.000 y 43 mil pesos por kilo, claro está, dependiendo del corte. Aquí las tarifas completas:



Cadera: el kilo tiene un costo de $30.000

Chatas: el kilo tiene un costo de $37.000

Costilla: el kilo tiene un costo de $18.000

Lomo: el kilo tiene un costo de $46.000

Pierna: el kilo tiene un costo de $30.000

Sobrebarriga: el kilo tiene un costo de $24.000

Precio del pollo

El pollo entero fresco sin vísceras se comercializó en 21 mil pesos por kilogramo. Las alas de pollo están en $16.000 por kilo. Pero, aquí le brindamos los precios completos:



Alas de pollo: el kilo tiene un costo de $16.000

Menudencias: el kilo tiene un costo de $7.000

Pechuga de pollo: el kilo tiene un costo de $17.500

Perniles de pollo: el kilo tiene un costo de $15.000

Pollo sin vísceras: el kilo tiene un costo de $21.000

Precio del pescado

El bagre rayado entero fresco se ofreció en 26 mil pesos por kilogramo. La cachama tiene un precio de $12.000 por kilogramo. La mojarra roja fresca se comercializó en $14.000 por kilogramo. Estos productos se distribuyen en las bodegas especializadas de Corabastos. Aquí la tabla de precios completa:



Bagre dorado: el kilo tiene un costo de $26.000

Bagre pintado: el kilo tiene un costo de $24.000

Blanquillo gallego: el kilo tiene un costo de $16.000

Boca chico: el kilo tiene un costo de $17.600

Cachama: el kilo tiene un costo de $12.000

Cajaro: el kilo tiene un costo de $20.000

Camarón tigre: el kilo tiene un costo de $38.000

Camarón titi: el kilo tiene un costo de $28.000

Capaceta: el kilo tiene un costo de $18.400

Caracol almeja: el kilo tiene un costo de $33.000

Corvina: el kilo tiene un costo de $54.000

Cucha: el kilo tiene un costo de $12.000

Doncella: el kilo tiene un costo de $14.000

Filete de merluza: el kilo tiene un costo de $58.000

Filete de róbalo: el kilo tiene un costo de $58.000

Gualajo: el kilo tiene un costo de $28.000

Mojarra de mar: el kilo tiene un costo de $12.000

Mojarra o tilapia roja: el kilo tiene un costo de $14.000

Nicuro: el kilo tiene un costo de $14.000

Paletón: el kilo tiene un costo de $10.000

Pelada: el kilo tiene un costo de $25.000

Pescado seco: el kilo tiene un costo de $32.000

Pez mero o pollito de mar: el kilo tiene un costo de $21.000

Pira botón: el kilo tiene un costo de $18.000

Sierra: el kilo tiene un costo de $23.000

Toyo tiburón pequeño: el kilo tiene un costo de $24.000

Trucha arcoíris: el kilo tiene un costo de $19.800

Valentón: el kilo tiene un costo de $35.000

Cómo llegar a Corabastos

Llegar a Corabastos es posible por diferentes medios de transporte, dependiendo del punto de partida dentro de la ciudad. La central está ubicada en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, específicamente en la Avenida Carrera 80 # 2-51. Para quienes se movilizan en transporte público, una opción es utilizar el sistema Transmilenio. La estación más cercana es la de Zona Industrial, ubicada sobre la troncal de la avenida de las Américas. Desde allí, se puede tomar un servicio alimentador o un bus del SITP que se dirija hacia la Avenida 80. Otra alternativa es llegar hasta la estación Banderas y tomar rutas complementarias que conectan con el sector de Corabastos.

Los buses del SITP también ofrecen rutas que pasan por la zona. Algunas rutas que circulan por la avenida 80 o por la avenida Villavicencio permiten el acceso directo a la central. Es recomendable consultar la aplicación oficial del SITP o plataformas de movilidad urbana para verificar horarios y recorridos actualizados.



Quienes se movilizan en vehículo particular pueden acceder por la Avenida 80, la avenida Villavicencio o la Calle 3. En los alrededores de Corabastos hay zonas de parqueo habilitadas para compradores y comerciantes, aunque el tráfico en horas pico puede ser elevado debido al volumen de operaciones comerciales. También es posible llegar en bicicleta, ya que hay ciclorrutas en las vías principales que rodean la central. Sin embargo, se recomienda precaución por el alto flujo vehicular en la zona.

Corabastos opera desde muy temprano en la mañana, por lo que muchos compradores y comerciantes prefieren llegar antes de las 6:00 a.m. para acceder a productos frescos y realizar transacciones con mayor agilidad.

