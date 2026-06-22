Resultados Baloto y Revancha último sorteo de hoy, lunes 22 de junio de 2026: números ganadores

El fervor por los juegos de azar en Colombia no da tregua y este lunes, 22 de junio de 2026, miles de apostadores en todo el territorio nacional mantienen su mirada fija en los terminales de juego y pantallas digitales. Tras los sorteos realizados a mediados de la semana pasada y el reciente sorteo del sábado 20 de junio, la bolsa de premios acumulados continúa siendo el principal atractivo para quienes sueñan con cambiar su realidad económica de la noche a la mañana.



Resultados Baloto y Revancha último sorteo de hoy, lunes 22 de junio de 2026

A continuación, presentamos el estado de los números para la jornada de hoy. Es fundamental que los jugadores verifiquen sus tiquetes frente a la información oficial emitida por el operador:



Baloto

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Superbalota: Pendiente

Revancha

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Superbalota: Pendiente

¿Cómo participar de Baloto y Revancha?

El sistema de Baloto se ha consolidado como uno de los preferidos por los colombianos debido a su dinámica sencilla pero emocionante. Los participantes deben seleccionar cinco números en un rango del 1 al 43, acompañados de una "Superbalota" que se elige entre el 1 y el 16. El gran objetivo es acertar la combinación completa para reclamar el premio mayor, aunque existen categorías menores para quienes logran aciertos parciales.

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Una de las características más destacadas es la modalidad Revancha. Esta opción permite que los jugadores, utilizando la misma combinación elegida para el sorteo principal, participen en una segunda oportunidad con un acumulado independiente. Según fuentes oficiales, esta modalidad representa una ventaja estratégica para los apostadores, ya que amplía las posibilidades de ganar sin necesidad de realizar una nueva jugada desde cero.



Si usted resulta ser uno de los afortunados en la jornada de hoy, las autoridades y el operador del juego enfatizan una serie de requisitos indispensables para reclamar el botín. El paso primordial es conservar el tiquete original en perfecto estado, dado que es el único soporte válido para iniciar el proceso de cobro.

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Además del tiquete físico, el ganador debe presentar su documento de identidad vigente. Es importante recordar que los premios de cuantías menores pueden ser redimidos directamente en los puntos de venta autorizados, mientras que los acumulados millonarios o premios de "alta cuantía" exigen trámites adicionales ante la entidad operadora.

Finalmente, como periodista, se reitera la advertencia de las autoridades: evite caer en fraudes consultando únicamente los canales oficiales de Baloto y Revancha. La verificación minuciosa de los datos impresos en su comprobante es la mejor herramienta para asegurar que, en caso de ganar, su camino hacia el premio sea fluido y seguro.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.