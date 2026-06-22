Resultados de Super Astro Luna hoy, 22 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Jugadores en Colombia permanecen atentos este lunes 22 de junio de 2026 a los resultados de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país por su combinación de números y signos zodiacales. Como ocurre cada noche, los participantes esperan conocer la cifra ganadora para verificar si su apuesta coincide con la combinación sorteada y así acceder a alguno de los premios contemplados por esta modalidad.



El sorteo se realiza bajo supervisión y siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del proceso. Una vez finaliza la extracción oficial, los resultados son publicados a través de los canales autorizados para consulta de todos los apostadores.

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Resultados de Super Astro Luna del 22 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a este lunes, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Signo zodiacal: [POR DEFINIR]

Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente mediante los canales oficiales del operador para evitar confusiones o datos incorrectos relacionados con el resultado del juego.



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna es una modalidad de juego de suerte y azar en la que el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar uno de los doce signos del zodiaco.

La combinación ganadora está compuesta por ambos elementos. Para obtener el premio principal es necesario acertar tanto el número sorteado como el signo zodiacal correspondiente. Sin embargo, también existen categorías de premios para quienes logran coincidencias parciales, de acuerdo con las reglas vigentes del operador.



Esta dinámica ha convertido al juego en una de las opciones más consultadas por quienes participan diariamente en sorteos de azar en Colombia.



Horario del sorteo de Super Astro Luna

Super Astro Luna se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Habitualmente, los sorteos nocturnos se realizan en horario de 10:50 p.m. y posteriormente los resultados son divulgados a través de los medios oficiales habilitados para su consulta.



¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Luna?

Los jugadores que resulten ganadores deben conservar el comprobante original de la apuesta en perfecto estado. Este documento es indispensable para validar cualquier proceso de reclamación.

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Además, generalmente se requiere presentar:



Documento de identidad vigente.

Tiquete original sin alteraciones ni enmendaduras.

Cumplimiento de los procedimientos establecidos por el operador para cada categoría de premio.

En los casos de premios de mayor valor, pueden solicitarse requisitos adicionales conforme a la normatividad colombiana aplicable a los juegos de suerte y azar.

Antes de iniciar cualquier trámite, es importante revisar cuidadosamente tanto el número de cuatro cifras como el signo zodiacal registrado en la apuesta. También se recomienda conservar el comprobante hasta confirmar oficialmente los resultados del sorteo.

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Las autoridades insisten en consultar la información únicamente a través de plataformas autorizadas y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería, una medida que ayuda a prevenir posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co