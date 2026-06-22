Resultados de la Lotería del Tolima hoy, lunes 22 de junio de 2026: números ganadores del sorteo

La Lotería del Tolima realiza este lunes 22 de junio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Como ocurre cada semana, miles de jugadores permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para conocer si el número y la serie registrados en sus billetes coinciden con la combinación favorecida de la jornada.



La expectativa se mantiene entre los participantes debido al atractivo plan de premios que ofrece esta lotería, la cual continúa consolidándose como una de las más importantes del país. Además de entregar incentivos económicos a los ganadores, los recursos generados por su operación contribuyen al financiamiento de programas sociales y del sector salud.

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Las autoridades recuerdan a los apostadores que los resultados deben verificarse únicamente a través de canales oficiales y medios autorizados para evitar errores o información incorrecta relacionada con la validación de premios.

Resultados de la Lotería del Tolima del 22 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial correspondiente a esta noche, estos son los resultados de la jornada:



Número ganador: 3595

3595 Serie: 180

Los jugadores deben revisar cuidadosamente la información impresa en sus billetes antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima mantiene un esquema de incentivos que distribuye más de 13.000 millones de pesos en diferentes categorías de premios.



Entre los principales reconocimientos establecidos para este sorteo se encuentran:



Premio Mayor de $3.500 millones.

Premio “Casa para siempre” de $270 millones.

Premio “Cero kilómetros” de $240 millones.

Dos premios “Dulima Dorada” de $150 millones cada uno.

Tres premios “Top de la suerte” de $60 millones cada uno.

Premios secos y aproximaciones adicionales.

Este modelo de premiación permite que varios participantes puedan resultar favorecidos durante cada edición del sorteo.

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¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. El objetivo principal consiste en acertar exactamente ambas combinaciones anunciadas durante el sorteo oficial.

Los participantes pueden optar por comprar el billete completo o adquirir fracciones, dependiendo de sus preferencias.

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Los valores establecidos son:



Billete completo: $12.000.

Fracción: $4.000.

La comercialización se realiza mediante loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas habilitadas para la venta de juegos de suerte y azar en Colombia.

Horario del sorteo y transmisión oficial

La Lotería del Tolima juega todos los lunes en horario nocturno. La transmisión oficial suele realizarse a partir de las 10:30 de la noche mediante los canales autorizados y plataformas digitales dispuestas por la entidad.

Cada jornada se desarrolla bajo mecanismos de supervisión y control que buscan garantizar la transparencia durante la extracción y divulgación de los resultados.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que constituye el documento indispensable para validar cualquier reclamación.

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Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales en premios de mayor cuantía.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos suelen requerir trámites directamente ante la entidad operadora.

La entidad recomienda revisar cuidadosamente tanto el número como la serie antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. Asimismo, aconseja conservar el billete en un lugar seguro y evitar cualquier deterioro que pueda afectar su validez.

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Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar sus premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co