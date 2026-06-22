Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 22 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo de La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los juegos de suerte y azar más emblemáticos y seguidos en la región Caribe de Colombia. Cada jornada, miles de apostadores aguardan con entusiasmo la revelación de las cifras que podrían cambiar su realidad financiera, confiando en una dinámica que destaca por su transparencia y frecuencia diaria. Este lunes 22 de junio de 2026 no es la excepción, y la atención se centra en la extracción oficial que tiene lugar en su horario habitual de las 10:30 p. m.



Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 22 de junio de 2026

A continuación, presentamos los detalles del sorteo de hoy:



Números ganadores : 1383

: 1383 La “Quinta” cifra: 2

Es fundamental que los jugadores verifiquen estos resultados a través de los canales oficiales y puntos de venta autorizados para garantizar la validez de su apuesta. Los operadores enfatizan la importancia de conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que cualquier alteración o daño físico podría invalidar el tiquete al momento de reclamar un premio.



¿Cómo participar de Caribeña Noche?

La mecánica de La Caribeña Noche es sencilla pero ofrece múltiples variantes para ganar. Los participantes deben seleccionar un número de cuatro cifras en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. Además del número principal, el sorteo incluye una quinta cifra que, de ser acertada junto a la combinación principal, incrementa significativamente el monto del premio.

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El sistema de apuestas es flexible, permitiendo una inversión mínima de 500 pesos y un máximo de 10.000 pesos colombianos. Entre las modalidades más populares se encuentran el "cuatro cifras directo" o superpleno, donde se gana al acertar el número exacto; el "combinado", que premia si las cifras aparecen en cualquier orden; y las opciones de "pata" (dos últimas cifras) o "uña" (última cifra), que ofrecen pagos menores pero con mayores probabilidades de acierto. Para aquellos que resulten favorecidos en la jornada de hoy, el proceso de reclamación está estrictamente regulado y depende del monto obtenido, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT).



Premios menores a 48 UVT: El ganador debe presentar el tiquete original, su documento de identidad y una fotocopia del mismo en los puntos de venta autorizados. Premios entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos básicos, el apostador debe diligenciar el formato SIPLAFT en el sitio de pago. Premios superiores a 182 UVT: En estos casos de alta cuantía, se exige adicionalmente una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago para estas sumas suele realizarse mediante transferencia electrónica en un periodo aproximado de ocho días hábiles.

Es imperativo recordar a la audiencia que la seguridad es primordial. Se aconseja no compartir fotografías del tiquete premiado en redes sociales o aplicaciones de mensajería para evitar posibles fraudes o inconvenientes con la seguridad de la apuesta. La Caribeña Noche continúa siendo un motor de esperanza en el norte del país, operando bajo estrictos protocolos de verificación que aseguran que cada sorteo sea justo para todos los participantes. Si usted jugó hoy, mantenga su boleto a mano y prepárese para confirmar si la suerte estuvo de su lado en este inicio de semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

