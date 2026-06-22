Resultados Sinuano Noche último sorteo del 22 de junio de 2026: números ganadores

Este lunes 22 de junio de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Sinuano Noche, uno de los juegos de chance más consultados por los apostadores en distintas regiones de Colombia. Como ocurre cada jornada, miles de personas permanecen atentas a la publicación de los resultados oficiales para verificar si las cifras elegidas coinciden con la combinación favorecida y así acceder a alguno de los premios establecidos por el operador.



La modalidad nocturna de Sinuano se ha consolidado como una de las alternativas de juego más populares debido a la variedad de opciones de apuesta y a la posibilidad de participar diariamente. Una vez concluya la extracción oficial, los resultados serán divulgados a través de los canales autorizados para consulta de todos los participantes.

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Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente mediante plataformas oficiales y conservar el comprobante de la apuesta hasta confirmar los resultados definitivos del sorteo.

Resultados de Sinuano Noche del 22 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a este lunes, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 4505

4505 Quinta cifra: 2

Los jugadores deben revisar cuidadosamente los números registrados en su tiquete para confirmar si obtuvieron algún premio según la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.



¿Cómo se juega Sinuano Noche?

Sinuano Noche es un juego de suerte y azar basado en la selección de números. El premio principal se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo oficial.



Además de la modalidad principal, los participantes cuentan con otras alternativas de juego que permiten apostar por tres cifras, dos cifras o una sola cifra, así como por la quinta balota adicional que complementa el resultado final.

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La diversidad de modalidades ha contribuido a que este sorteo mantenga una importante participación en diferentes departamentos del país.

Modalidades de apuesta disponibles

Los jugadores pueden participar en distintas categorías según sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Quinta balota.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación y diferentes niveles de probabilidad de acierto.

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Valor de las apuestas en Sinuano Noche

Este juego permite realizar apuestas desde montos accesibles para los participantes. De acuerdo con las condiciones vigentes, las apuestas pueden efectuarse desde 500 pesos colombianos y alcanzar valores superiores según la modalidad elegida.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados y distribuidores habilitados para la comercialización de juegos de suerte y azar.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original de la apuesta en buen estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para validar cualquier reclamación.

Para premios de menor valor generalmente se requiere presentar:



Tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Fotocopia del documento cuando sea solicitada.

En premios de mayor cuantía pueden exigirse requisitos adicionales, incluyendo formularios de validación y certificaciones bancarias, de acuerdo con la normativa vigente.

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La entidad operadora aconseja revisar los números ganadores únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o información incorrecta. También recomienda no compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Los ganadores disponen de un plazo determinado por la ley para reclamar sus premios. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones vigentes sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co