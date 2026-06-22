Resultados de Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto del 22 de junio de 2026: números ganadores

La expectativa acompaña este lunes 22 de junio de 2026 a miles de colombianos que siguen de cerca los sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha. Como ocurre cada semana, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si los números elegidos o adquiridos coinciden con las combinaciones favorecidas.



Estas modalidades de juego continúan siendo algunas de las más consultadas en el país debido a sus planes de premios y a la posibilidad de acceder a importantes sumas de dinero. Los sorteos se desarrollan bajo supervisión de las autoridades competentes y cuentan con mecanismos de control destinados a garantizar la transparencia del proceso.

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Una vez concluyen las extracciones oficiales, los resultados son divulgados por los canales autorizados para que los jugadores puedan consultar la información y revisar sus billetes o comprobantes de apuesta.

Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca realiza una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más reconocidos entre los juegos de azar del país.



Número ganador : [POR DEFINIR]

: [POR DEFINIR] Serie: [POR DEFINIR]

Los apostadores deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie impresa en su billete para confirmar si resultaron favorecidos en esta jornada.



Lotería del Tolima

Número ganador: 3595

3595 Serie: 180

La entidad recomienda verificar los resultados únicamente mediante los canales oficiales para evitar errores durante el proceso de consulta.



Baloto y Revancha

Baloto y su modalidad revancha vuelve a jugarse este lunes con la expectativa de los participantes que buscan acertar los cinco números y la Superbalota para acceder al premio mayor.

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Baloto



Números ganadores: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Superbalota: [POR DEFINIR]

Revancha



Números ganadores: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Superbalota: [POR DEFINIR]

Los jugadores que activaron la modalidad Revancha participan automáticamente en un segundo sorteo independiente utilizando la misma combinación seleccionada para Baloto.

¿Cómo funcionan estos sorteos?

Las loterías tradicionales operan mediante billetes identificados con un número de cuatro cifras y una serie específica. Para obtener el premio mayor es necesario acertar ambas variables exactamente como aparecen en el resultado oficial.

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En el caso de Baloto, el participante debe elegir cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. El premio principal se entrega a quien logre acertar la combinación completa sorteada.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el billete o tiquete original en perfecto estado, ya que este constituye el documento indispensable para iniciar cualquier proceso de reclamación.

Generalmente se requiere presentar:



Documento de identidad vigente.

Billete o comprobante original sin alteraciones.

Documentación adicional para premios de mayor cuantía.

Asimismo, los premios están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia, por lo que los montos finales pueden verse afectados por las retenciones establecidas por la ley.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co