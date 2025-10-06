Hoy arranca Bre-B: cómo registrar su llave y paso a paso para hacer las transferencias

Este lunes, 6 de octubre de 2025, marca el inicio oficial de la operación masiva de Bre-B, el nuevo sistema de pagos interoperables del Banco de la República. Esta plataforma busca transformar la manera en que se realizan las transferencias de dinero en Colombia, permitiendo que los usuarios envíen y reciban pagos de forma inmediata, sin importar la entidad financiera a la que pertenezcan. Bre-B representa un avance en la digitalización del sistema financiero colombiano. Su principal innovación es la interoperabilidad, es decir, la capacidad de realizar transacciones entre diferentes bancos y billeteras digitales sin restricciones de tiempo ni entidad. El sistema está disponible 24 horas al día, los siete días de la semana, incluyendo festivos y fines de semana.



¿Qué es Bre-B y cómo funciona?

Bre-B es un sistema de pagos inmediatos que permite realizar transferencias electrónicas entre personas o comercios, sin necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario. En lugar de ello, se utiliza una llave, que es un identificador único vinculado a la cuenta del usuario. Las llaves pueden ser:



Número de documento de identidad

Número de celular

Correo electrónico

Código alfanumérico personalizado

Cada usuario puede registrar hasta cuatro llaves por cuenta, pero cada llave solo puede estar activa en una cuenta a la vez. Si se intenta vincular una misma llave en dos entidades diferentes, el sistema desvinculará automáticamente la anterior.



¿Cómo registrar una llave en Bre-B?

Noticias Caracol le explica, paso por paso, cómo registrar las llaves en Nequi, Bancolombia, Davivienda y Daviplata. Tenga en cuenta que el proceso de registro es completamente digital y gratuito en estas y todas las entidades financieras. Se realiza desde la aplicación móvil o el portal web de la entidad financiera donde el usuario tenga su cuenta.



Registro de llaves Bre-B en Nequi

En Nequi, el proceso de vinculación de llaves al sistema Bre-B se realiza directamente desde la aplicación móvil. Cada usuario puede asociar hasta cuatro llaves a su cuenta, lo que permite recibir dinero de forma inmediata desde cualquier entidad financiera, sin necesidad de compartir el número completo de cuenta. Los tipos de llaves que se pueden registrar son:



Número de celular: debe tener 10 dígitos, comenzar con el número 3 y no incluir el código de país.

debe tener 10 dígitos, comenzar con el número 3 y no incluir el código de país. Documento de identificación: se acepta cédula de ciudadanía (CC) o cédula de extranjería (CE). No se permite el Permiso de Protección Temporal (PPT).

se acepta cédula de ciudadanía (CC) o cédula de extranjería (CE). No se permite el Permiso de Protección Temporal (PPT). Correo electrónico: debe ser el mismo que está vinculado a la cuenta Nequi.

debe ser el mismo que está vinculado a la cuenta Nequi. Usuario alfanumérico: puede ser sugerido por Nequi, como @NEQUI seguido de una combinación de caracteres, o @CELULAR.

puede ser sugerido por Nequi, como @NEQUI seguido de una combinación de caracteres, o @CELULAR. Llave Nequi Negocios: tiene 10 dígitos y comienza por “00”. Se genera automáticamente al crear el código QR de cobro.

Pasos para registrar llaves personales

Ingresar a la aplicación Nequi. Seleccionar la opción “Bre-B”. Elegir “Registrar”. Escoger el tipo de llave que se desea vincular. Aceptar los términos y condiciones del servicio.

Pasos para registrar la Llave Nequi Negocios

Ingresar a la aplicación Nequi.

Acceder al ícono del signo pesos y seleccionar “Código QR”.

Leer la información y diligenciar los datos solicitados.

Una vez generado el QR, la llave queda registrada automáticamente.

No olvide que el registro de llaves debe hacerse exclusivamente desde la aplicación oficial. No se debe realizar a través de enlaces, llamadas o mensajes.



Registro de llaves Bre-B en Bancolombia

Bancolombia permite registrar llaves Bre-B tanto para cuentas personales como para negocios. En el caso de comercios, la llave se compone de un número de 10 dígitos que comienza por “00” y se complementa con un código QR para recibir pagos de forma inmediata.



Desde la App general de Mi Bancolombia

Ingresar a la aplicación.

Seleccionar la opción “Bre-B”.

Elegir “Negocios” y luego “Registrar llaves”.

Crear el punto de venta y completar el formulario.

Seleccionar la cuenta a vincular.

Elegir la llave y confirmar el registro junto con el código QR.

Desde la App Bancolombia Negocios

Iniciar sesión en la App Negocios.

Acceder a la opción “Bre-B”.

Seleccionar “Registrar llaves” y pulsar “Comenzar”.

Si no hay punto de venta creado, diligenciar el formulario.

Seleccionar la cuenta a vincular.

Elegir la llave y confirmar el registro junto con el código QR.

Registro de llaves Bre-B en Davivienda

Davivienda permite asociar llaves Bre-B a cuentas de ahorro o corrientes. Una cuenta puede tener varias llaves, pero cada llave solo puede estar vinculada a una cuenta. Estos son los tipos de llaves personales disponibles:



Llave alfanumérica (@DAVI seguido de celular o combinación de caracteres).

Número de celular.

Número de identificación.

Correo electrónico.

Pasos para registrar llaves personales

Iniciar sesión en la app Davivienda.

Acceder a “Mis Llaves Bre-B”.

Seleccionar “Registrar llave”.

Elegir “Llaves Personales”.

Seleccionar la cuenta a vincular.

Escoger el tipo de llave.

Confirmar los datos y aceptar el tratamiento de datos personales.

Finalizar el proceso.

Pasos para registrar llaves de comercio:

Estos son los tipos de llaves disponibles para comercio: Código Único de Comercio (ejemplo: 0089562378). Alias Comercio (@DAVI seguido del nombre del comercio). Ojo al paso a paso para registrarlas:



Ingresar a la App Davivienda.

Acceder a “Mis Llaves Bre-B”.

Seleccionar “Registrar llave”.

Ingresar a “Llaves para Vender”.

Vincular un comercio registrado o crear uno nuevo.

Seguir las instrucciones para completar el proceso.

Registro de llaves Bre-B en Daviplata

Daviplata permite registrar hasta cuatro llaves Bre-B por usuario. El proceso se realiza desde la aplicación móvil y está vinculado al producto de depósito de bajo monto. Le compartimos los pasos para registrar llaves en Daviplata:



Abrir la App Daviplata.

Acceder a la opción “Mis Llaves Bre-B”.

Seleccionar el tipo de llave a registrar.

Confirmar y aceptar los términos y condiciones.

Asociar la llave a la cuenta Daviplata.

Hasta hace algunas horas, se habían registrado más de 82 millones de llaves, correspondientes a 32 millones de clientes, con un promedio de tres llaves por persona. El 61% de estas llaves son alfanuméricas, lo que indica una preferencia por identificadores personalizados que no dependen de datos personales como el número de cédula o celular. Bre-B está disponible en más de 227 entidades financieras, incluyendo bancos tradicionales, billeteras digitales y cooperativas. Entre las principales entidades que ya han habilitado el sistema se encuentran Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Nequi, Dale!, AV Villas, Banco Popular y Banco de Occidente. Cada entidad ha integrado el botón de Bre-B en sus canales digitales.



¿Qué pasará con Transfiya?

Con la entrada en operación de Bre-B, el sistema Transfiya deja de funcionar como canal independiente. Las funciones que antes se realizaban a través de Transfiya ahora están integradas en Bre-B. En las aplicaciones móviles, el botón de Transfiya ha sido reemplazado por el de Bre-B, y los identificadores como el número de celular o correo electrónico ahora se gestionan como llaves dentro del nuevo sistema. Aunque el sistema es seguro, las autoridades financieras recomiendan:



No registrar llaves a través de enlaces compartidos por redes sociales o mensajes de texto.

Verificar que la aplicación esté actualizada y provenga de fuentes oficiales.

Evitar compartir la llave con personas desconocidas.

Consultar con la entidad financiera en caso de dudas o inconvenientes.

Estas medidas ayudan a prevenir fraudes y garantizar la protección de los datos personales.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL