Bancolombia suspenderá sus servicios este puente de mayo: horarios y qué no podrá hacer en la app

Bancolombia informó que durante el puente festivo de mayo realizará una actualización de su sistema, lo que implicará la suspensión temporal de varios servicios digitales. La entidad explicó que esta interrupción se dará en un horario específico y que algunas operaciones no estarán disponibles mientras se ejecutan los ajustes técnicos.



Bancolombia suspenderá estos servicios el 1 de mayo de 2026

De acuerdo con el mensaje enviado a sus clientes, la suspensión comenzará el viernes 1 de mayo a las 11:30 de la noche y se extenderá hasta las 9:30 de la mañana del sábado 2 de mayo. Durante ese lapso, las personas no podrán acceder a ciertos servicios a través de las plataformas digitales del banco, incluida la aplicación Mi Bancolombia y las sucursales virtuales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre los servicios que no estarán habilitados se encuentra el pago de facturas por canales digitales. Esto incluye los pagos realizados desde la Sucursal Virtual Personas, la Sucursal Virtual Empresas, la Sucursal Virtual Negocios y la aplicación móvil. Tampoco será posible efectuar pagos de impuestos con tarjeta de crédito mediante el sistema PSE durante el horario de la actualización.

Bancolombia no funcionará el 1 de mayo 2026: fecha y hora exacta de la actualización - Bancolombia

Otra de las restricciones anunciadas se relaciona con las transacciones PSE para personas jurídicas. En particular, no estarán disponibles las operaciones PSE de clientes empresariales que aún no hayan migrado a la Sucursal Virtual Negocios. Estas limitaciones pueden afectar a empresas que suelen concentrar pagos o movimientos electrónicos durante la noche o primeras horas del día siguiente.



El banco señaló que la suspensión responde a una actualización del sistema y que su objetivo es mantener y ajustar el funcionamiento de las plataformas. Aunque no se detallaron los cambios técnicos que se implementarán, la entidad indicó que este tipo de procesos requiere bloquear temporalmente algunas operaciones para evitar errores o movimientos incompletos.



¿Qué canales de Bancolombia podré utilizar este fin de semana?

Durante el tiempo en que los servicios digitales no estén disponibles, Bancolombia recomendó utilizar canales alternativos para realizar pagos. Entre las opciones mencionadas se encuentran las sucursales físicas que se encuentren abiertas, los corresponsales bancarios y los cajeros automáticos, siempre que el tipo de transacción lo permita.



También continuarán habilitadas algunas opciones relacionadas con PSE. Según la información compartida, las transacciones PSE para personas naturales y personas jurídicas con cuentas corrientes o de ahorro podrán realizarse por canales distintos a los que estarán en mantenimiento. Además, el botón de pagos seguirá funcionando para personas naturales con cuentas corrientes y de ahorro.

Publicidad

La entidad recordó que, ante cualquier duda, los clientes pueden comunicarse con la línea de atención 01 8000 912345, que opera a nivel nacional. Asimismo, reiteró que por motivos de seguridad nunca solicita datos personales como usuarios, claves, números de tarjetas, códigos de seguridad o fechas de vencimiento a través de correos electrónicos, mensajes escritos o llamadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL