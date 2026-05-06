Bogotá abrió más de 800 vacantes de empleo para estos perfiles: algunas no piden experiencia

Una nueva convocatoria de empleo está disponible en Bogotá como parte de una serie de vacantes gestionadas por la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico. En total, son 865 vacantes que estarán disponibles hasta el sábado 9 de mayo de 2026 y busca facilitar el acceso al mercado laboral formal en la ciudad para personas con distintos niveles de formación y experiencia.

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La oferta, que tiene un enfoque importante en inclusión, incluye cargos dirigidos tanto a personas que están iniciando su vida laboral como a quienes ya cuentan con experiencia y desean cambiar de empleo o mejorar sus condiciones actuales. De acuerdo con la información oficial, hay oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales en diversas áreas.

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Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es su enfoque en la inclusión. Del total de vacantes, 404 están dirigidas a profesionales, mientras que 338 no exigen experiencia previa, lo que amplía las opciones para jóvenes o personas que buscan su primer empleo. Además, 308 oportunidades están pensadas para personas mayores de 50 años, un grupo que suele enfrentar mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.



También hay un número específico de vacantes orientadas a poblaciones con características particulares. Por ejemplo, 20 puestos están destinados a personas con discapacidad, 232 a jóvenes entre 18 y 28 años y 370 a mujeres, con el objetivo de promover una mayor equidad en el acceso al trabajo. Le contamos acá cuáles son los perfiles requeridos por la agencia de empleo y los distintos sectores económicos que cubre.



Las vacantes de empleo ofertadas en Bogotá en mayo

Ejecutiva (o) comercial – sector construcción & tecnología AEC.

Asesora (o) corporativa (o).

Profesional marketing digital.

Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones.

Profesional de ventas.

Analista de créditos.

Analista contable.

Asesor (a) de servicios.

Dibujante de obras civiles.

Ingeniera (o) de proyectos y soluciones.

Analista de comunicaciones.

Auxiliar de odontología.

Psicóloga (o).

Analista de proyectos.

Especialista de empaque.

Profesional de compras.

Auxiliar de enfermería (salas de cirugía).

Jefe (a) de enfermería.

Analista de compras.

Analista química (o).

Coordinadora (o) regional.

Directora (o) de cuenta.

Auxiliar de sala de ventas.

Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica, electricidad.

Auxiliar administrativa (o) (persona con discapacidad).

Coordinadora (o) de servicio al cliente.

Auxiliar administrativa (o).

Operaria (o) de aseo y limpieza.

Auxiliar de tienda.

Jefe (a) de taller - mecánica automotriz

Electromecánica (o).

Coordinadora (o) de costos.

Auxiliar eléctrica (o).

Técnica (o) electricista.

Líder de departamento comercial.

Técnica (o) de telecomunicaciones con moto.

Auxiliar de enfermería.

Inspectora (o) SISO.

Auxiliar de mantenimiento.

Técnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio.

Gerente de talento humano.

Analista de mejoramiento.

Analista administrativa (o).

Analista de control de calidad.

Auxiliar de experiencia al cliente (PQR).

Residente BIM.

Residente de control y seguimiento de obra.

Profesional técnico (a) de construcción.

Coordinadora (o) de sala de negocios.

Coordinadora (o) de compras.

Auxiliar de servicios generales.

Asesor (a) comercial.

Médico (a) general.

Analista de cartera.

Jefe (a) jurídico (a).

Especialista en topografía.

Especialista en urbanismo.

Especialista ambiental.

Especialista en presupuesto.

Apoyo en contratación.

Apoyo socio jurídico.

Especialista en tránsito y transporte.

Especialista en redes húmedas y secas.

Arquitecta (o).

Para postularse, los interesados deben registrarse en la plataforma del Servicio Público de Empleo, diligenciar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de su interés. El proceso es completamente virtual, lo que facilita el acceso sin necesidad de desplazamientos. Además de la postulación en línea, las personas pueden acudir de manera presencial a la Agencia Distrital de Empleo, donde reciben orientación para mejorar su perfil laboral.

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Otro beneficio del proceso es que, si el perfil del aspirante coincide con los requerimientos de alguna vacante, su hoja de vida puede ser remitida directamente a las empresas que están contratando, lo que agiliza el contacto con los empleadores. La convocatoria estará disponible hasta el sábado 9 de mayo de 2026, por lo que se recomienda a los interesados revisar con detalle las vacantes y completar su postulación dentro del plazo establecido.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co