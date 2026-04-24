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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mitad de Cartagena se quedó sin luz: esto dice al respecto Afinia Grupo EPM

Mitad de Cartagena se quedó sin luz: esto dice al respecto Afinia Grupo EPM

Afinia indicó que el equipo técnico trabaja en identificar y solucionar este inconveniente en el menor tiempo posible.

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Cartagena
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Colprensa

Habitantes de Cartagena se quedaron sin luz en la mañana de este viernes 24 de abril. Los primeros reportes de los ciudadanos y comercios indican que la mitad de la ciudad estaría sin el servicio. Al respecto Afinia Grupo EPM, emitió un comunicado explicando lo que está ocurriendo con la energía en la capital del Bolívar.

¿Por qué hay fallas de luz en Cartagena hoy?

Afinia Grupo EPM, a través de su cuenta oficial de X, informó que "se ha presentado un evento, aún en proceso de identificación, en el nivel de 220 kV, lo que generó la salida en cascada de varias subestaciones que alimentan a Cartagena".

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Detallaron que, por ahora, se mantienen en servicio en tres subestaciones Manzanillo, Bayunca y Villa Estrella. "Nuestro equipo técnico se encuentra en permanente comunicación con el CND y trabajando de manera articulada para superar esta situación en el menor tiempo posible y avanzar en la normalización del servicio en la ciudad".

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El reporte de algunos ciudadanos a Noticias Caracol es que varios locales comerciales no tienen luz, algunos semáforos de la ciudad están fallando. Mientras tanto, la empresa trabaja en identificar el error que causó este incidente.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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