Aplazan pruebas del concurso de méritos para trabajar en la Contraloría: esta es la nueva fecha

El proceso de selección más grande que adelanta actualmente la Contraloría General de la República tuvo un cambio clave en su cronograma. Las pruebas escritas del Concurso Abierto de Méritos 2024‑2026, que estaban programadas para el domingo 8 de febrero, fueron aplazadas para el 1 de marzo de 2026, luego de una orden judicial emitida por un juzgado administrativo de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La decisión fue adoptada por el Consejo Superior de Carrera Administrativa de la Contraloría en sesión realizada el 2 de febrero de 2026, en cumplimiento de un fallo de tutela del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenó modificar la forma en la que se iban a desarrollar las evaluaciones escritas.



Pruebas deben realizarse en una sola jornada

De acuerdo con la providencia judicial, las pruebas debían realizarse en una sola jornada y en el mismo horario para todos los aspirantes, con el fin de garantizar condiciones de igualdad y evitar posibles vulneraciones al debido proceso. El juzgado estableció que, si no era posible cumplir con ese requisito logístico, la entidad debía suspender la aplicación de los exámenes y fijar una nueva fecha.



Inicialmente, la Contraloría había previsto aplicar las pruebas en dos jornadas distintas, una en la mañana y otra en la tarde, debido al alto número de participantes. Sin embargo, el juzgado consideró que esta modalidad alteraba las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y podía generar tratos desiguales entre los concursantes.



Tras evaluar la viabilidad de reorganizar la logística en la fecha inicial, el Consejo Superior de Carrera Administrativa concluyó que no era posible garantizar una única jornada para todos los aspirantes, razón por la cual se optó por aplazar las pruebas y reprogramarlas para el domingo 1 de marzo de 2026. El Concurso Abierto de Méritos 2024‑2026 de la Contraloría es uno de los procesos de selección más grandes del sector público colombiano. Según cifras oficiales, el proceso registró 629.622 personas inscritas, interesadas en acceder a cargos de carrera administrativa en distintos niveles de la entidad.

Publicidad

En total, el concurso busca proveer 3.144 vacantes, distribuidas en varios niveles: 2.586 cargos profesionales, 263 asistenciales, 237 ejecutivos, 41 técnicos y 17 de nivel asesor. La magnitud del proceso explica los retos logísticos que ha enfrentado la entidad para la aplicación de las pruebas escritas.

🚨APLAZADO

Aplicación de las pruebas escritas del Concurso de Méritos.

🗓️ Nueva fecha: 1 de marzo de 2026. pic.twitter.com/KJi1QvkqyC — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) February 3, 2026

¿En qué etapa va el proceso?

El concurso ya ha superado varias fases. Tras la etapa de inscripciones, la Contraloría publicó las listas de aspirantes inscritos en marzo de 2025 y, posteriormente, adelantó la verificación de requisitos mínimos, cuyo resultado se dio a conocer en mayo del mismo año. La fase que ahora fue aplazada corresponde a la aplicación de las pruebas escritas, una de las más determinantes dentro del proceso de selección.

Publicidad

Estas pruebas están diseñadas para evaluar competencias funcionales y comportamentales. En el componente funcional se analizan conocimientos relacionados con la Constitución Política, el control fiscal, el funcionamiento de la Contraloría y los procedimientos institucionales. Por su parte, las competencias comportamentales se miden a través de escenarios hipotéticos que permiten evaluar habilidades asociadas al desempeño en el sector público.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL