En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
MARÍA CORINA MACHADO
LA PICOTA
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Registraduría advierte que la cédula digital tiene fecha de vencimiento: cuándo y cómo renovarla

Registraduría advierte que la cédula digital tiene fecha de vencimiento: cuándo y cómo renovarla

En caso de que no lo sepa, la cédula digital funciona como un documento válido para viajar a países como Argentina y Brasil sin la necesidad de un pasaporte.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Cédula digital fecha de vencimiento: cuándo caduca y cómo renovarla
Cédula digital fecha de vencimiento: cuándo caduca y cómo renovarla -
Registraduría - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad