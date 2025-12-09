Registraduría advierte que la cédula digital tiene fecha de vencimiento: cuándo y cómo renovarla

La cédula digital es el documento de identificación que la Registraduría Nacional del Estado Civil implementó en Colombia a finales de 2020. No reemplaza la cédula física amarilla con hologramas, pero sí la complementa. Permite llevar la identidad en dos formatos: uno físico en policarbonato y otro digital que se activa en el teléfono móvil mediante la aplicación oficial 'Cédula Digital Colombia'.

Este documento se creó para facilitar trámites en línea, reducir riesgos de suplantación y ofrecer mecanismos de autenticación biométrica. Funciona con reconocimiento facial, huellas y un código QR dinámico que valida la identidad en tiempo real. Además, cumple con estándares internacionales como el 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que regula documentos electrónicos y exige que tengan fecha de vencimiento.



A diferencia de la cédula física tradicional, la versión digital no es indefinida. Tiene una vigencia de 10 años desde la fecha de expedición. Esto se debe a que los datos biométricos del ciudadano —rostro, huellas y firma— pueden cambiar con el tiempo. La actualización periódica garantiza que el documento siga siendo seguro y funcional para autenticación digital.



¿Cuánto dura la cédula digital?

La cédula digital tiene una vigencia de diez años contados desde la fecha en que se expide. Esto significa que quienes la solicitaron en 2020 deberán renovarla en 2030, y quienes la obtuvieron en 2021 tendrán que hacerlo en 2031. El plazo aplica tanto para el documento físico en policarbonato como para la versión digital que se activa en el teléfono móvil. La razón de este límite es garantizar que los datos biométricos se mantengan actualizados y que el sistema siga siendo seguro.



¿Cómo saber si la cédula digital está próxima a vencer?

Existen varias maneras de verificar la fecha de expiración. La primera es revisar la aplicación “Cédula Digital Colombia”, donde en la sección de configuración o en la opción de información del documento aparece la vigencia. Otra forma es observar la fecha que se muestra en la parte superior o inferior de la versión digital en el celular. También se puede acudir a una sede de la Registraduría para confirmar el estado del documento, especialmente si hay dudas sobre la información que aparece en la aplicación.



Pero, ¿qué pasa si el documento se vence? Cuando la cédula digital caduca, deja de funcionar para trámites que requieren autenticación biométrica o acceso digital. La aplicación se desactiva y no será posible usarla para servicios en línea ni para procedimientos bancarios que exigen validación digital. La persona seguirá identificándose con la cédula física amarilla, que no pierde validez, pero perderá las ventajas que ofrece el formato digital, como la facilidad para realizar gestiones sin desplazarse y la seguridad adicional que brinda la tecnología.



Cómo renovar la cédula digital: paso a paso

El proceso es presencial y consta de varias etapas:



Agendar cita en una sede de la Registraduría que ofrezca servicio de biometría digital. Pagar el trámite, que para 2025 tiene un costo aproximado de $72.450 en 2025. El pago se realiza en línea por PSE o en puntos autorizados como Efecty, SuperGIROS y Banco Popular. Presentarse en la sede para la captura de datos biométricos: huellas, fotografía y firma. Recibir el nuevo documento físico y activar la versión digital en el celular mediante la aplicación oficial. El código QR de activación tiene validez de 10 días, por lo que es importante completar el proceso en ese plazo.

¿Es obligatoria la cédula digital?

La cédula digital en Colombia no es obligatoria. El documento tradicional, la cédula amarilla con hologramas, sigue siendo válido para todos los trámites y no tiene fecha de vencimiento. La versión digital es una alternativa que la Registraduría Nacional ofrece para facilitar procesos en línea y mejorar la seguridad en la autenticación de identidad.

Quien decida no solicitarla puede continuar usando la cédula física sin ningún inconveniente. Sin embargo, la tendencia apunta a que cada vez más servicios públicos y privados incorporen mecanismos digitales para validar identidad, lo que hace que la cédula digital sea una herramienta útil en escenarios como trámites bancarios, gestiones ante entidades estatales y operaciones que requieren verificación biométrica.

En otras palabras, no hay sanción ni restricción por no tenerla. Es una opción voluntaria que busca adaptarse a la transformación digital del país. Quien la solicite tendrá acceso a funcionalidades adicionales, como autenticación segura desde el celular y reducción de riesgos de suplantación. Pero quien prefiera seguir con el documento físico puede hacerlo sin problema. La decisión depende de las necesidades y del nivel de interacción que cada persona tenga con servicios digitales.



¿Se puede renovar la cédula digital en el exterior?

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó 52 consulados en diferentes países para que los colombianos que viven fuera del país puedan realizar este trámite sin necesidad de viajar a Colombia. El proceso es similar al que se hace en territorio nacional: se debe pagar el costo del duplicado (aproximadamente $72.450), presentar los documentos requeridos y realizar la captura de datos biométricos (fotografía, huellas y firma) en el consulado.

Una vez expedido el nuevo documento físico, la persona podrá activar la versión digital en su celular mediante la aplicación oficial “Cédula Digital Colombia”, usando autenticación facial. Los países donde se puede hacer el trámite incluyen Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, México, Argentina, Brasil, Chile, entre otros en América, Europa y Medio Oriente.

